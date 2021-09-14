Amazon'un avuç içi ödeme sistemi stadyumlara entegre ediliyor

Amazon, bir süredir Whole Foods marketlerde 'kasiyersiz alışveriş' imkanı sunuyor. Bu noktada ise avuç içi tarama teknolojisi kullanılıyor. Şimdi ise insanların bir bilete ihtiyaç duymadan spor, müzik ya da diğer mekanlarına girmesine izin vererek, kapsam alanı daha da genişletiyor.

Sistemde ödemeyi Amazon One gerçekleştiriyor.

Bilet ücretleri Amazone One aracılığıyla tahsil ediyorlar ve katılımcılar bu mekanlara giriş yapmadan önce avuç içi izlerini kaydedebiliyor. Bunu yapmak doğal olarak bir bilet göstermeye gerek kalmadan etkinliğe giriş yapılabileceği anlamına geliyor. Amazon, kayıt işleminin yalnızca bir dakika sürdüğünü ve sistemin şirketin özel olarak oluşturulmuş algoritmalarını kullanarak benzersiz bir avuç içi imzası oluşturduğunu iddia ediyor.

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Amazon'un konuyla alakalı duyurusu ise şu şekilde:

Amazon One hizmetinin Amazon ve Whole Foods market mağazaları dışında spor müsabakaları ve eğlence mekanlarına girişte de sunuluyor.

Şirketi bu tip çözümler üretmeye iten en önemli noktalardan biri ise pandemi. Zira bu süreçte temassız ödemelere verilen önem çok büyük oranda arttı.