Android 12 ile birlikte akıllı otomatik döndürme özelliği geliyor

Milyonlarca kullanıcı, yeni Android sürümüyle birlikte gelecek olan güncellemeleri merakla bekliyor. Şu ana kadar sızan bilgiler eşiğinde tek elle kullanım modu; yeni depolama özelliği, sensör kontrolü ve özelleştirme seçenekleri ön planda. Ama bir yandan akıllı döndürme ve oyun modu gibi detayların da sunulması bekleniyor.

Android 12 akıllı döndürme özelliği

Android'de şu ana kadar hem jiroskop hem de ivmeölçer yardımıyla döndürme özellikleri kullanılıyordu. Ancak yeni sürümle birlikte kullanıcı telefonu döndürdüğünde ön kamera üzerinden analiz yapılıyor. Sonucunda otomatik döndürme seçeneği çok daha mantıklı şekilde çalışıyor.

Android 12'nin şu ana kadar paylaşılan ekran görüntüleri, kişiselleştirme seçeneklerindeki yenilikleri gösteriyor.

Android 12 oyun modu

Bir diğer önemli özellik ise oyun modu. Daha çok oyunlardaki performansı artırmaya yönelik geliştirilen bu sistem, bilgisayardaki gibi akıllı telefon sistem bileşenlerinin daha yüksek performanslı çalışmasını sağlıyor.

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Tüm bunlara ek olarak tanımlı ekran parlaklığı özelliğinin de sunulması bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar önceden tanımladıkları ekran parlaklığına tek tuşla geçiş yapabilecekler. Özellikle kaydırma işlemi olmadan doğrudan tek bir tıklamayla ekran parlaklığını hızlıca düşürmek isteyenler için faydalı olabilir.

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