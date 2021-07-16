Android telefonlarda kalıcı bildirimler nasıl engellenir?

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra haber ve banka uygulamalarından da oldukça fazla bildirimgeliyor. Bu bildirimler bir süre sonra içinden çıkılamaz hale gelebiliyor. Zira artan sayıyla birlikte kontrol etmek güçleşiyor.

Böylece kalıcı bildirimler hızlıca devre dışı bırakılabiliyor.

Ancak Android cihazlarda bunu kontrol altına almak için atılabilecek birtakım adımlar var. Öncelikle bildirim çubuğunu alt kısma doğru kaydırıp soldaki dişli düğmesine tıklamak gerekiyor. Daha sonrasında Bildirimleri Kapat seçeneğiyle ilerleyin.

Ardından ekranın alt kısmında açılan Kalıcı düğmesinin yanındaki seçeneğin işaretini kaldırıp 'Uygula' ile işlemi tamamladığınızda artık uygulamaların kalıcı bildirimleri devre dışı kalmış oluyor. Yani aslında bu bildirimler doğrudan bildirim panelinden kaldırılıyor.

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