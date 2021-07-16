Teknoloji Android telefonlarda microSD kart nasıl formatlanır?
NASIL YAPILIR?

Android telefonlarda microSD kart nasıl formatlanır?

Android akıllı telefonlarda dahili depolama birimini yükseltmek için kullanılan microSD kartlar zaman zaman çeşitli problemler oluşturabiliyor. Bu gibi durumlarda microSD kartları biçimlendirip tüm verileri silmek de gerekebiliyor. Peki ama Android telefonlarda microSD kart nasıl formatlanır?

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android telefonlarda microSD kart nasıl formatlanır?
Android

Android akıllı telefonların büyük bir bölümünde dahili depolama birimini artırmak için microSD kartlar kullanılıyor. Ancak zaman zaman bu hafıza kartlarının depolama alanı dolabiliyor ya da problemlerden dolayı çeşitli işlemler yapmak gerekebiliyor.

Android 10'da microSD kart nasıl formatlanır?

Android 10'da microSD hafıza kartını formatlamak için Ayarlar / Cihaz ve Cihaz Bakımı bölümünden Depolama kısmına erişmek gerekiyor. Ardından SD Kart seçimi yapıp Depolama ve Depolama Ayarları üzerinden SD kartı belirleyip Biçimlendir ile işlemleri başlatmak yeterli.

Böylece microSD kartlar hızlıca formatlanabiliyor.
Böylece microSD kartlar hızlıca formatlanabiliyor.

Android 11'de microSD kart nasıl formatlanır?

Android 11'de microSD hafıza kartını biçimlendirmek de oldukça kolay. Bunun için de öncelikle Ayarlar üzerinden Cihaz ve Cihaz Bakımı'na sonra da Depolama / Gelişmiş kısmına erişmeniz şart. Yine Android 10'da olduğu gibi formatlanacak SD kartı seçip Biçimlendir düğmesiyle işlemi gerçekleştirip adımları takip edebilirsiniz.

Formatlama işleminin geri alınamadığını ve tüm verilerin silineceğini de unutmamak gerekiyor.

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