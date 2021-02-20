Android'de uygulama ve oyunlar için Yakın Paylaşım özelliği geldi

Google'ın ilk kez geçen yıl sonunda duyurduğu ve bugün yaygın olarak kullanılabilen 'Yakın Paylaşım' özelliği, artık Google Play'deki uygulamaları diğer Android kullanıcılarıyla paylaşmaya imkan tanıyor. Daha da güzeli, Yakın Paylaşım sisteminin çalışması için hücresel ya da Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyulmuyor.

Artık kullanıcılar Google Play üzerinden istedikleri uygulama ve oyunu çevredekilerle paylaşabiliyor.

Uygulama paylaşmak için öncelikle Google Play'i açıp daha sonrasında Uygulamalarım ve Oyunlarım kısmına tıklayıp, paylaşım menüsüne gitmek gerekiyor. Ardından Yakın Paylaşım desteğiyle birlikte en sevdiğiniz uygulama ve oyunları arkadaş ya da aile üyelerinizde paylaşmanız mümkün oluyor. Çok hızlı şekilde çalışan bu sistem, kullanıcılara arasındaki paylaşımı hızlandırıyor.

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