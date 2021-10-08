App Store'daki uygulamalara hesap silme zorunluluğu geliyor

Apple, App Store'da yer alan ve almak isteyen geliştiriciler için yeni kurallar getirmeye devam ediyor. İlk olarak 31 Ocak 2022 itibariyle hayata geçecek olan yeni sistem, uygulamalarda hesap oluşturma imkanı sunan geliştiricilerin hesap silme konusunda da benzer bir yapıyı hayata geçirmesi zorunlu hale geliyor.

App Store, bu düzenlemeyle birlikte kullanıcılara profillerini tamamen silme imkanı da sunuyor.

Aslında bu karar yeni ya da bir sürpriz değil. Bu yıl düzenlenen WWDC'de aslında konuyla alakalı çeşitli bilgiler verilmiş ve hesapların silinmesine yönelik adımlar atılacağını duyurmuştu.

Sonuç itibariyle App Store'danindirilen uygulamalarda hesap oluşturan kullanıcılar aynı mantıkta basit bir şekilde hesap silme işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

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Kullanıcıya faydası ne?

Aslına bakılırsa hesap oluşturma gibi hesabı tamamen silerek verileri devre dışı bırakma da gayet normal bir işlem. Dolayısıyla geliştiricilerin zaten mevcut durumda bu imkanı sunması şart. Kullanıcıya en büyük faydası hızlı bir şekilde hesabın ortadan kaldırılabiliyor olması. Çünkü şu anda birçok uygulama hesap silme sistemi bile barındırmıyor.