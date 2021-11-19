Apple 1 Şubat itibariyle hibrit çalışma sistemini hayata geçiriyor

Apple çalışanları, hibrit çalışma sisteminin bir parçası olarak 1 Şubat'tan itibaren ofislere dönecek ve standart olarak yılda dört hafta uzaktan çalışma sistemi hayata geçecek.

Dün itibariyle şirket CEO'su Tim Cook da konuyla alakalı açıklama yapmış durumda. Şöyle ki:

Seyahat etmek; sevdiklerinize daha yakın olmak veya rutinlerinizi değiştirmek için daha fazla fırsat vermek için yılda 4 hafta uzaktan çalışmak mümkün olacak.

Mart itibariyle personel Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri ofislere gelecek. Çarşamba ve Cuma günleri evden çalışabilecekler. Görevleri ofiste daha fazla zaman gerektiriyorsa, bazı çalışanlardan haftada dört veya beşgün ofise gelmeleri istenebilir.

Cook, hibrit çalışma modelini ilk olarak geçtiğimiz Haziran'da duyurdu. Eylül için planlama yapılırken Ekim'e sarktı ve ardından Ocak ve şimdi de pandemi seyri nedeniyle Şubat'a kaydırıldı.

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