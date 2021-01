Apple iPhone'lardaki kasıtlı yavaşlatma nedeniyle bu kez de İtalya'da dava edildi

iPhone 6 Plus

Apple, geçtiğimiz yıllarda eski cihazları kasıtlı olarak yavaşlattığı konusunda dava edilmiş ve yüklü bir miktar ceza ödemek zorunda kalmıştı. Bugün yine benzer bir durum söz konusu. İtalya'da Tüketici Hakları Grubu tarafından açılan yeni bir davada Apple'ın 60 milyon euro ödeme yapması gerektiği belirtiliyor.

Eski iPhone'ların yavaşlatılması konusu Apple'a daha önce de pahalıya patlamıştı.

Hangi modelleri kapsıyor?

Tüketici Hakları Grubu'nun açtığı dava, 2014 ile 2020 yılları arasında İtalya'da satılan iPhone'ları kapsıyor. Modeller arasında iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus var. Kasıtlı yavaşlatma yapıldığı gerekçesiyle her kullanıcıya ödenilmesi gereken tutar ise 60 euro şeklinde geçiyor.

Apple'ın konuyla alakalı olarak The Verge'e yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Apple ürünlerinin kullanım süresini azaltmaya ya da kullanıcı deneyimine zarar verecek hiçbir eylemde bulunmadık ve bulunmayız. Amacımız müşterilerin sevdiği ürünleri üretmek. Ayrıca iPhone'ların mümkün olduğu en uzun süre kullanımı da hedefin diğer bir parçası.

İtalya, geçtiğimiz yıl sonu da iPhone hakkında çekilen 'su dayanıklılığı' videolarını yanıltıcı bularak Apple'a 10 milyon euro para cezası kesti. Ama bu ilk değil. Yaklaşık 2 sene önce de Apple yine 'iPhone'ların kasıtlı yavaşlatılması' nedeniyle aynı tutarda cezaya çarptırılmıştı.