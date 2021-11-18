Teknoloji Apple Self Servis Onarım programı başlatıyor
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Apple Self Servis Onarım programı başlatıyor

Apple, iPhone ve Mac sahiplerinin cihazlarını kendilerinin onarmasını sağlayan 'Self Servis Onarım' programını duyurdu. Böylece orijinal bileşenler şirket tarafından temin edilecek ve kullanıcılar yedek parçaları satın alarak onarım işlemini kendileri halledebilecek.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple Self Servis Onarım programı başlatıyor
Apple

Apple, dün duyurduğu 'Self Servis Onarım' projesiyle birlikte kullanıcıların kendi cihazlarını onarmasına imkan sağlayan yeni bir sistem geliştirdi. Telefon tarafında ilk etapta yalnızca iPhone 12 ve iPhone 13 serisi için geçerli olan bu yöntem, bilgisayarlarda ise 24 inç iMac, MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini'de geçerli.

Gelecek yıl başından itibaren ABD'de test edilmeye başlanacak olan bu yeni onarım programı, Apple tarafında orijinal parça ve bileşenlerin kullanıcılara gönderilmesini kapsıyor. Her ne kadar öncelik ekran, kamera ve pil konusunda olsa da zaman içinde listeye 200 farklı yedek parça dahil edilecek. Apple bu noktada kullanıcılara 'rehber' niteliğindeki içerikler de sunacak.

Parçaların garantisi olacak mı?

Self Servis Onarım projesi kapsamında bileşenlerin garantileri de olacak elbette. Ancak bu noktada cihaz sahiplerinin bileşenlere zarar vermemiş olması büyük önem taşıyor. Ayrıca akıllardaki diğer bir soru ise bileşen değişimleri sonrası ürünlerin garanti durumu... Orijinal parçaların takılması telefon ya da bilgisayarlardaki garanti durumunu etkilemeyecek.

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