Apple telefon tutacağı kullanan motosiklet sahiplerini uyardı

Otomobiller için artık standart halini alan telefon tutacakları, çeşitli şekillerde motosikletlere de uygulanıyor. Böylece sürücü navigasyon ya da benzer hizmetleri kontrol edebiliyor. Fakat Apple'ın konuyla alakalı bir uyarısı var. Bu tip ürünlerin kullanılmasının yüksek hızdaki titreşim nedeniyle iPhone kamerasına zarar verebileceği açıklandı.

Motosikletteki telefon tutacağı iPhone kameralarını neden bozabilir?

iPhone kameralarında OIS adı verilen bir görüntü sabitlemeteknolojisi yer alıyor. Bu sayede kamera iç kısımda hareket ederek elde çekilen fotoğraf ya da videolarda görüntüde meydana gelen titreşimleri ortadan kaldırır. Fakat devreye motosiklet ve yüksekhız girdiğinde ise sürekli olarak kameranın kendi içinde sallanmasıyla birlikte iPhonekameralarında kalıcı problemler yaşanabiliyor.

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