Teknoloji Apple telefon tutacağı kullanan motosiklet sahiplerini uyardı
İNTERNET

Apple telefon tutacağı kullanan motosiklet sahiplerini uyardı

Apple, yüksek hızlı motorlardaki yoğun titreşim nedeniyle sürücüleri uyardı. iPhone kameralarındaki OIS sisteminin bozulmasını ve hatta kameralarda geri dönülemez hasarların oluşabileceği açıklandı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple telefon tutacağı kullanan motosiklet sahiplerini uyardı
iPhone tutacağı

Otomobiller için artık standart halini alan telefon tutacakları, çeşitli şekillerde motosikletlere de uygulanıyor. Böylece sürücü navigasyon ya da benzer hizmetleri kontrol edebiliyor. Fakat Apple'ın konuyla alakalı bir uyarısı var. Bu tip ürünlerin kullanılmasının yüksek hızdaki titreşim nedeniyle iPhone kamerasına zarar verebileceği açıklandı.

Motosikletteki telefon tutacağı iPhone kameralarını neden bozabilir?

iPhone kameralarında OIS adı verilen bir görüntü sabitlemeteknolojisi yer alıyor. Bu sayede kamera iç kısımda hareket ederek elde çekilen fotoğraf ya da videolarda görüntüde meydana gelen titreşimleri ortadan kaldırır. Fakat devreye motosiklet ve yüksekhız girdiğinde ise sürekli olarak kameranın kendi içinde sallanmasıyla birlikte iPhonekameralarında kalıcı problemler yaşanabiliyor.

iPhone 13'te depolama tarafında önemli bir atılım bekleniyor
TEKNOLOJİ
iPhone 13'te depolama tarafında önemli bir atılım bekleniyor

iPhone 13 ile birlikte 'her zaman açık ekran' özelliği gelebilir
TEKNOLOJİ
iPhone 13 ile birlikte 'her zaman açık ekran' özelliği gelebilir

Söylentiler artıyor: iPhone 13'de ekran çentiği önemli oranda küçülecek
EŞLEŞMEMİŞ
Söylentiler artıyor: iPhone 13'de ekran çentiği önemli oranda küçülecek
Abone Ol Google News
Çocuklar için norovirüs uyarısı

Çocuklar için norovirüs uyarısı

Koronavirüsten daha kolay bulaşıyor: Belirtilerine dikkat!
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.