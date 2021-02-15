Apple Türkiye farklı konumlar için yeni iş ilanları oluşturdu

Apple, İstanbul'da bundan tam 7 sene önce hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda mağazalar açtı. Aradan geçen birkaç sene sonrasında ise üçüncü mağazanın ne zaman açılacağı konuşulmaya başlandı. Şirketin Türkiye için açtığı iş ilanlarında Malatya ve Bursa detayları görülüyor. Bu da aslında üçüncü ya da dördüncü mağazaların bu şehirlerde açılabileceği şeklinde yorumlanıyor.

15 Şubat 2021 itibariyle yayınlanan yeni ilanlara göre Türkiye'de toplam 17 farklı pozisyon için ilgili kişiler bekleniyor. Uzmanlıklar arasında müdür, pazar lideri, kıdemli müdür, mağaza lideri ve uzman gibi unvanlar yer alıyor.

Apple, iş ilanlarında bu görevlerle alakalı detayları net bir şekilde belirtiyor.

Web sitesinden özgeçmiş gönderilebiliyor

İlanların büyük bir bölümünde 'Türkiye içindeki çeşitli konumlar' ibaresi yer alıyor. Ayrıca bu ilanların detaylarında temel nitelikler, açıklama ve ek gereksinimler özellikle belirtiliyor. İsteyen kişiler doğrudan bu sayfadan özgeçmişini gönderebiliyor.

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Ayrıca yeni listede Bursa için bir ilan da yer alıyor. Ama bu ilan sadece yetkili bir satıcı mağazası için açılmış gibi görünüyor. Hafta sonu Malatya'yı kapsayan bir ilan da yer alıyordu. Fakat güncelleme sonrasında 15 Şubat itibariyle Malatya ilanları listeden kaldırılmış görünüyor.