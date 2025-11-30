Yeni Şafak
Apple ve Intel arasında kritik hamle: M7 çipi için sürpriz üretim ortaklığı gündemde

22:27 30/11/2025, Pazar
Apple’ın yeni nesil M7 çipini 2027’de Intel fabrikalarında ürettirebileceği iddia edildi. TSMC’de yaşanan kapasite sıkışıklığı Apple’ı alternatif arayışına iterken, Intel’in 20A ve 18A süreçlerindeki ilerleme iş birliğini güçlendiriyor. Anlaşma sağlanırsa bu hamle Intel için hem gelir hem de prestij açısından dev bir fırsat olacak.

Apple’ın 2027’de tanıtılması beklenen M7 işlemcisi için Intel ile masaya oturduğu iddia edildi. Teknoloji kulislerinde büyük ses getiren bu gelişme, hem Apple’ın tedarik zinciri stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor hem de Intel için uzun zamandır aradığı dev ticari fırsatı doğuruyor.


TSMC’nin kapasite sorunu Apple’ı alternatiflere itti

Yeni raporlara göre Apple, son yıllarda tamamen TSMC’ye bağlı yürüttüğü çip üretim sürecinde kapasite sıkışıklığı yaşıyor. TSMC’nin yüksek talebi karşılamakta zorlanması nedeniyle şirket, gelecek nesil M7 çipini farklı üreticilere dağıtma seçeneğini değerlendirmeye başladı. Bu noktada Intel Foundry Services, özellikle 20A ve 18A üretim teknolojilerinde kaydettiği ilerleme sayesinde Apple’ın radarına girmiş durumda.


Intel için büyük prestij: 'Trophy Customer' etkisi

Sektör kaynakları, Apple’ın Intel’i potansiyel bir “trophy customer” yani vitrin müşterisi olarak gördüğünü belirtiyor. Eğer anlaşma hayata geçerse:

Intel, uzun süredir hedeflediği büyük ölçekli müşteri portföyüne Apple’ı eklemiş olacak. Şirket, hem gelir hem de küresel prestij açısından önemli bir sıçrama yakalayacak. ABD çip endüstrisini yeniden güçlendirme hedefi açısından da bu iş birliği kritik bir adım olabilir.


Görüşmeler 2026 boyunca sürecek

Apple’ın M7 çipine yönelik üretim stratejisi konusunda henüz kesin karar verilmiş değil. Ancak iddialara göre Apple ve Intel arasındaki görüşmeler 2026 yılı boyunca devam edecek ve nihai kararın bu süreçte şekillenmesi bekleniyor.


M7 neden bu kadar önemli?

Apple’ın silikon planlamasında M7, hem masaüstü hem dizüstü cihazlarda yeni bir performans eşiği olarak görülüyor. Beklentiler arasında:

Daha yüksek güç verimliliği

Geliştirilmiş yapay zekâ performansı

Daha ileri GPU mimarisi

Yeni nesil mimariyle Mac ekosistemine uzun vadeli yatırım yer alıyor.

