Apple zayıf talep nedeniyle iPhone 12 mini üretmeyi bırakabilir

Apple, geçen yıl Kasım'da iPhone 12 mini'yi piyasaya sürdü ve özellikle ufak ekranlı akıllı telefon tercih edenlerin beğenisini kazandı. Ama zayıf talep nedeniyle şirket bu modelin üretimini sonlandırabilir.

11 milyon adet üretilmiş

Son olarak Apple'ayakınlığıyla bilinen kaynaklardan gelen bilgiler, 2021'nin ilk çeyreğinde toplamda 11 milyon iPhone 12 mini üretildiğini gösteriyor. Ancak taleplerin düşük olmasından ötürü yılın ikinci çeyreği itibariyle üretimin tamamen sonlandırılması söz konusu.

iPhone 12 mini'ye ek olarak iPhone 12'de de üretimin sınırlandırılması söz konusu.

Consumer Intelligence Research Partners'inConsumer Intelligence Research Partners'in Ekim - Kasım 2020 dönemine ilişkin raporu, 5.4 inç'lik ekranlı modelin satışların yalnızca %6'sını oluşturduğunu bildirdi. Ancak mini modelinin Kasım'da satışa sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.

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Apple, üretimi sonlandırdıktan sonra da iPhone 12 mini'yi satmaya devam edebilir ve buna ek olarak iPhone 12'de de üretim azaltılabilir.