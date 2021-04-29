Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Applea Rusyada yeni bir ceza kesildi
İNTERNET

Apple'a Rusya'da yeni bir ceza kesildi

Apple, Rusya Federal Tekel Karşıtı Servisi'nin itirazları sonrasında uygulama mağazasındaki hakim gücünü kötüye kullandığı için 12.31 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Applea Rusyada yeni bir ceza kesildi
App Store

Apple, zaman zaman uygulama mağazasının hakim gücünü kötüye kullandığı için çeşitli ülkelerde cezalarla karşılaşıyor. Şirket son olarak Rusya'da da bu sebepten dolayı para cezasına çarptırıldı. Bu noktada Rusya Federal Tekel Karşıtı Servisi, uygulama dağıtmada Apple'ın kendi ürünlerine avantaj sağladığını belirtiyor.

Rusya Federal Tekel Karşıtı Servisi, Kaspersky Lab'in SafeKids isimli uygulamanın App Store'dan kaldırılmasından sonra konuyla alakalı şikayetleri dile getirmiş ve geçtiğimiz sene de Apple'ın bu noktada sektöre hakim olan konumunu kötüye kullandığını ifade etmişti.

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte şirkete kesilen ceza tutarı 12.31 milyon dolar şeklinde belirlendi. Ancak Apple bu konuda gerekli itirazların yapılacağını ayrıca ifade etti.

Apple'ın Bul özelliği üçüncü parti aygıtlarla güncellendi
TEKNOLOJİ
Apple'ın Bul özelliği üçüncü parti aygıtlarla güncellendi

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü gelecek yıl ortaya çıkabilir
TEKNOLOJİ
Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü gelecek yıl ortaya çıkabilir

Apple'ın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı: İşte istenen rakam
TEKNOLOJİ
Apple'ın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı: İşte istenen rakam
Abone Ol Google News
Tatilci akınına uğradı

Tatilci akınına uğradı

Tam kapanma öncesi nüfusu 4 kat arttı.
Dünyanın sonu mu geldi?

'Dünyanın sonu mu geldi?'

​Kapanma öncesi pirinç kuyruğunda bekleyen bile var.
Tokatta kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım 22 saat sonra bulundu

​Temizlik araçlarında büyük sahtecilik

PKK'nın sözde 'özel güç sorumlusu' da etkisiz hale getirildi​.

Sağlık Bakanlığından yeni genelge

Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklama.

Köylüler buldu: Hayal bile edemeyeceğimiz bir yer.
Eşiyle sokakta yatıyor

Eşiyle sokakta yatıyor

​15 bin liralık senedin başına 6'yı ekleyip dolandırdılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.