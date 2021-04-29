Apple'a Rusya'da yeni bir ceza kesildi

Apple, zaman zaman uygulama mağazasının hakim gücünü kötüye kullandığı için çeşitli ülkelerde cezalarla karşılaşıyor. Şirket son olarak Rusya'da da bu sebepten dolayı para cezasına çarptırıldı. Bu noktada Rusya Federal Tekel Karşıtı Servisi, uygulama dağıtmada Apple'ın kendi ürünlerine avantaj sağladığını belirtiyor.

Rusya Federal Tekel Karşıtı Servisi, Kaspersky Lab'in SafeKids isimli uygulamanın App Store'dan kaldırılmasından sonra konuyla alakalı şikayetleri dile getirmiş ve geçtiğimiz sene de Apple'ın bu noktada sektöre hakim olan konumunu kötüye kullandığını ifade etmişti.

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte şirkete kesilen ceza tutarı 12.31 milyon dolar şeklinde belirlendi. Ancak Apple bu konuda gerekli itirazların yapılacağını ayrıca ifade etti.

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