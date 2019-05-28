Apple'ı hackleyen 13 yaşındaki gencin cezası belli oldu

Bilgisayar korsanlığı yapan her iki genç VPN ile kimliklerini gizlediklerini düşünüyordu. Ancak Apple hack işlemi için kullanılan MacBook’ların seri numaralarından gençlerin yerini tespit ederek FBI’a bildirdi. Geçtiğimiz yıl yakalanan 16 yaşındaki genç denetimli serbestlik benzeri hafif bir cezaya çarptırılmıştı. 13 yaşındaki bilgisayar korsanının davası mahkemede yeni görüldü.

Yaptığının farkında olacak yaşta değil

Çocuğun avukatı Mark Twiggs, müvekkilinin ne yaptığının farkında olacak yaşa erişmediğini ve çok genç olduğunu savundu. ABC’ye göre Twiggs, “Suçun ciddiyeti hakkında hiçbir fikri yoktu ve bu olay keşfedildiğinde şirkette iş bulabileceğini umuyordu” dedi. Hakim, “Bilişim teknolojisi konusunda yetenekli bir birey olduğu çok açık ancak hiçbir şey, ona bu yeteneğini kötüye kullanma hakkını vermiyor” dedi. Mahkemenin sonunda çocuk mahkumiyet almadı ve dokuz ay boyunca davranışlarının izlenmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Verilerin güvenliği için çalışıyoruz

Apple ise konu hakkında hiçbir yorum yapmadı ancak daha önce söylediklerine atıfta bulundu:

“Apple olarak ağlarımızı tedbirli bir şekilde koruyoruz. Bunun yanı sıra Bilgi güvenliği profesyonellerinden oluşan bir ekibimiz de yalnızca tehditleri tespit edip bu tehditlere cevap vermek üzerine çalışıyor. Bu durumda ekiplerimiz, izinsiz girişi tespit etti, sınırladı ve olayı yetkililere bildirdi. Kullanıcılarımızın verilerinin güvenliğini en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz ve müşterilerimizin hiçbir verisinin tehlikeye girmemesi için çabalıyoruz.”

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