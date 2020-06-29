Artık Facebook uyaracak: Yeni gibi paylaşma

Birçok Facebook kullanıcısı eski görseller ile paylaşılan içerikleri yeni sanıp üzerine yorum yapıyordu bu yeni gelecek sistem ile birlikte bunun önüne geçilecek.

Sosyal medyada bu konu uzun süredir tartışma konusu. Birçok kişi üzerinden zaman geçmiş içeriklerin yeni gibi sunulmasına tepki gösterirken bunu yapanlar da dünyadan habersizmiş konumuna düşüyordu.

Zuckerberg bu yeni düzenekle, kullanıcıların daha bilinçli şekilde haber paylaşmasını mümkün kılmış olacak.

Bu tarz bir uyarı gelecek. 3 ay öncesine dair içerikler yeni gibi paylaşılamayacak.

Salgın ile iyice artmıştı

Koronavirüs günlerinde bu konu iyice abartılıp toplum tedirginliğe sevk edilirken sosyal medya devi Facebook da bu şekilde bunun önüne geçmeyi planlıyor.

Dünyada milyarlarca insan haberleri sosyal medyadan takip ederken buradaki yalan yanlış bilgilerden dolayı da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Facebook, Twitter gibi sosyal medya devlerinin habere bakış açıları da bu tarz haberlerin dolaşıma çıkmasına sebebiyet veriyordu.