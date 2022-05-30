Teknoloji Azerbaycanda TEKNOFEST rüzgarı esti Dört günde yüz binlerce kişi ziyaret etti
ASYA BİLİM

Azerbaycan’da TEKNOFEST rüzgarı esti: Dört günde yüz binlerce kişi ziyaret etti

Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kapılarını misafirlerine açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen resmi kapanış töreniyle sona erdi. 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST’i 4 gün boyunca 300 bin kişi ziyaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan’da TEKNOFEST rüzgarı esti: Dört günde yüz binlerce kişi ziyaret etti
Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dün sona erdi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dün sona erdi. Bu yıl ilk kez yurt dışına açılarak uluslararası arenaya taşınan, 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST’i 4 gün boyunca 300 bin kişi ziyaret etti.

Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta gerçekleştirilen festivalde 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den aldı. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın da katıldığı TEKNOFEST, Azerbaycanlılar tarafından çok büyük ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye girenlere toplamda 260 bin Azerbaycan Manatı ödül verildi.

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Azerbaycan semalarında Solo Türk ve Türk Yıldızlarının eşsiz gösterileri; Hürkuş, Atak Helikopteri ve Bayraktar Akıncı ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların gösteri uçuşları festivalde heyecan dolu dakikalar yaşattı. Festivalde ayrıca insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçların yanı sıra Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA da yerini aldı. Türkiye'den İçişleri, Millî Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar açıldı. Ziyaretçilerin havada uçuş deneyimi yaşadığı hava tüneli, lazer şovları ve konserler TEKNOFEST Azerbaycan’da eğlenceli görüntülere sahne oldu.

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TEKNOFEST kapanış konuşmasını gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST bittiği için hüzünlüyüz ama qardaşlığımız pekiştiği için de sevinçliyik. İnşallah, önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST rüzgarını, aziz şehirlerimiz Bakü’de, Şuşa’da tekrar estireceğiz. İnşallah, yakın gelecekte teknoloji yarışmalarımızdan çıkan girişimlerimizin başarı hikâyelerini anlatacağız. Sevgili kardeşlerim; Bakü'de gördüklerimden sonra eminim ki Millî Teknoloji hamlesi, Azerbaycan gençliğinin de en önemli hedeflerinden biri olacak. İnanıyorum ki genç kardeşlerim Türk dünyasının tam bağımsız ve azad olabilmesi, müreffeh bir yaşamın tesis edilebilmesi için yüksek teknoloji geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Bugünden sonra TEKNOFEST seferberliği can Azerbaycan’ın her bir rayonuna ve tüm şeherlerine uzanarak hayatlarımıza müspet bir anlam katacak" dedi.


Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Aziz bacı ve gardaşlar;
  • Dün, can Azerbaycan’ın müsteqillik gününü kutladık. Bugün de Türk dünyasının en muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul’un fethinin 569. yılını kutluyoruz. Kardeş Bakü’den, Türk dünyasının kadim şehri İstanbul’a selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bu vesileyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun.
  • Huzurlarınızda TEKNOFEST Azerbaycan’a emek veren Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyina, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki ekibimize, gönüllülerimize ve tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. TEKNOFEST'e himaye eden hörmetli cenab Prezident İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.
  • Kadim coğrafyamızın her bir köşesinden Bakü’ye gelerek, tek millet, iki devlet, tek festival şüarıyla yola çıktığımız TEKNOFEST'te bizlerle birlikte olan siz değerli bacı ve gardaşlarıma minnettarlığımı iletirem. Hepinizi bu ağustosta yapacağımız TEKNOFEST Karadeniz'e davet ediyorum.
  • Samsun’da buluşmak üzere sağlıcakla kalın.
  • Azerbaycan, sen çok yaşa! Türkiye, sen çok yaşa!"
  • Teknoloji Yarışmalarında Dereceye Giren Takımlar:
  • Tarım Teknolojileri Yarışması
  • B Kategorisi Birincisi / BilizzardTS Takımı
  • C Kategorisi Birincisi / Deltask Takımı
  • Yeşil Teknolojiler Yarışması
  • A Kategorisi Birincisi / Greenlines Takımı
  • B Kategorisi Birincisi / Ateşgah Takımı
  • C Kategorisi Birincisi / Makertroniska Takımı
  • Sosyal Teknolojiler Yarışması
  • B Kategorisi Birincisi / FingerTalk Takımı
  • C Kategorisi Birincisi / DEC Takımı
  • Amatör Uydu Modelleme Yarışması
  • Birinci / İstiqlal Takımı
  • Bakü Becerileri
  • A Kategorisi Birinci / DN4 Takımı
  • B Kategorisi Birinci / RED Takımı
  • Robotik Yarışması
  • A Kategorisi Birinci / Bakü Stark Takımı
  • B Kategorisi Birinci / Mechanics Takımı
  • Take Off Start Up Summit
  • Birinci / Recepta
  • Akıllı Karabağ Hackhaton
  • Birinci / Safe Karabakh
  • İnsansız Hava Araçları Yarışması
  • B Kategori Birinci / Mockingjay Takımı
  • Planör Yarışması
  • B Kategori Birinci / Mockingjay Takımı

TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da: Bakü nefes kesecek festival için kapılarını açtı
FOTOĞRAF 57
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan başladı.
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Festival, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'a taşındı.
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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk ve Azerbaycan'dan çok sayıda kurum ve şirketin üst düzey yöneticisi katıldı.
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Festival kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.<br><br>
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Azerbaycan güvenlik güçlerinin halen kullandığı savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği festival alanında, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra, Land Rover, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı gibi ürünlere de yer verildi.
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Festivalde Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.<br><br>
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Türk ürünleri festivalde<br><br>Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları Teknofest Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyorlar.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Türk savunma sanayisinin gelişimini gözler önüne seren \"Geçmişten geleceğe Türk Savunma Sanayii\" başlıklı görsel tarih çalışması ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.
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Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik yürüttüğü projelere ilişkin maketler sergiliyor.<br><br>
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Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ise elektrikli fırtına obüsü, Yavuz obüsü ve Korkut silah sistemi gibi ürünlerin maketlerine yer verip, farklı yaş grubundaki katılımcılara hitap eden çeşitli etkinlikler düzenliyor.<br><br>
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ASELSAN, Bayraktar TB2 ile görev yapan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi Cats, Sarp Zafer uzaktan komutalı silah sistemi, Atak helikopter kokpiti, Avcı kaskı, İHASAVAR gibi bir dizi ürünü ziyaretçilerle buluşturuyor.<br><br>
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Ziyaretçiler HAVELSAN standındaki atış simülatörüne ilgi gösterirken, Baykar standında Bayraktar TB2'nin çeşitli alt sistemlerinin çalışmasını izleme şansı yakalıyor.<br><br>
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Milli İHA'ların vurucu gücü<br><br>Milli insansız hava araçlarının vurucu gücünü oluşturan MAM-C, MAM-L ve MAM-T mühimmatlarını sergileyen ROKETSAN, standında ayrıca TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri ile Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi maketine yer veriliyor.<br><br>
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STM ise Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu, Taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi Togan gibi platformların yanında hücumbot ve açık deniz karakol gemisi maketlerini sergiliyor.<br><br>
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Türkiye'nin havacılık motor merkezi TEI ise helikopter ve insansız hava aracı motorlarını tanıtıyor.<br><br>
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TEKNOFEST'e çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılarak geliştirdiği teknolojileri sergileyen TÜBİTAK, atölye çalışmalarıyla ziyaretçileri teknolojiyle buluşturuyor.<br><br>
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Türk şirketleri ürün ve kabiliyetlerini sergilerken insan kaynakları ekipleriyle öğrencilerle kariyer planlamalarına ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor.
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TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da: Bakü nefes kesecek festival için kapılarını açtı
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, bu kez yurt dışında kapılarını açtı.
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