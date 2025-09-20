Bakan Bayraktar TEKNOFEST gençliğiyle buluştu: Sizlerle Türkiye’nin geleceği çok daha aydınlık olacak

137 yarışma

İlki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST; teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinliklerin yer aldığı festivalde bu yıl 58 ana kategori ve 137 alt kategoride yarışmalar düzenleniyor.

Nükleer Yarışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, en çok gençlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde özel bir buluşma gerçekleştirdi. Gençlerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, ilk kez geçen sene festival kapsamında Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması düzenlendiğini anımsatarak İstanbul Çekmece’de, yarışmada ilk dörde kalan projeleri dinleme imkânı bulduğunu söyledi. Bayraktar, yarışmanın Türkiye’nin nükleer geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydederek gelecek yıllarda bu organizasyonu daha da büyüteceklerini söyledi.

Elektrikleşme ve Talep

Dünyanın hızla elektrikleştiğini ve enerji ihtiyacının arttığını, bu nedenle de temiz ve yerli kaynakların önem kazandığını kaydeden Bayraktar, “Bu soruna bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Onun için burada yapılan bütün yarışmalar, özellikle nükleer teknoloji alanındaki yarışma bizler için bu anlamda önem arz ediyor.” dedi.

Enerji Verimliliği

Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirme noktasında enerji verimliliğinin önemine işaret ederek “Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Mutlaka yenilenebilir enerjiyi yani kendi temiz kaynaklarımızı rüzgâr, güneş, off shore rüzgâr, jeotermal, biyokütle bu yakıtlardan elektrik üretme konusunda en üst düzeyde olmamız lazım.” diye konuştu.

Kesintisiz Baz Yük

Burada nükleer enerjinin de önemli bir alan olduğuna değinen Bayraktar, “Türkiye dünyadaki birçok ülke gelişmiş ülkede olduğu gibi mutlak suretle nükleer sahip olmak zorunda. Kesintili kaynakların yanına mutlaka temiz, kesintisiz baz yük dediğimiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız. Şimdi ilk reaktörlerimiz Akkuyu'da yükseliyor. Birinci reaktörde yüzde 90’ların üzerinde tamamlanmaya erişmiştir durumdayız.” dedi.





Katma Değerli Madencilik

Bayraktar, ekonomik hayatın en önemli ham maddesinin madenler olduğuna değinerek “Maharet, madenleri olduğu gibi çıkarmak değil, onları nihai ürüne dönüştürebilmek. Dolayısıyla katma değerli bir şekilde madenlerimizi ekonomimize katmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Desteğe Hazırız

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: Sizler, ülkemiz için, geleceğimiz için, aydınlık yarınlarımız için birer ümitsiniz. Sizlerin çalışmalarıyla Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Biz her konuda sizlere destek olmaya hazırız.

Projeleri İnceledi

Bakan Bayraktar, TEKNOFEST alanında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın standını ziyaret etti. Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın çadırında takımların projelerini inceledi, gençlerle sohbet etti.



