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Bakan Kacır 'Milli sistemlere güç veriyor' diyerek paylaştı: İlk milli banliyö setinde TÜBİTAK ekiplerimizin imzası var

Bakan Kacır 'Milli sistemlere güç veriyor' diyerek paylaştı: İlk milli banliyö setinde TÜBİTAK ekiplerimizin imzası var

16:0715/03/2025, Cumartesi
AA
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Bakan Kacır'dan ilk milli banliyö setine ilişkin paylaşım
Bakan Kacır'dan ilk milli banliyö setine ilişkin paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli banliyö setine ve TÜBİTAK'ın projedeki katkılarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Kacır, mesajında "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen Gaziray Projesi'nde cer konverteri, cer motoru, tren kontrol ve yönetim sistemi ile yardımcı güç ünitesi tasarımlarında TÜBİTAK ekiplerimizin imzası var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'teki Gaziray Projesi'nde kullanıma sunulan ilk milli banliyö setinin birçok bölümünde TÜBİTAK ekiplerinin imzasının olduğunu bildirdi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli banliyö setine ve TÜBİTAK'ın projedeki katkılarına ilişkin bilgi verdi.
Kurumun milli sistemlere güç verdiğini vurgulayan Kacır, Gaziantep'teki Gaziray Projesi'nde kullanılmaya başlanan ilk milli banliyö setinin raylarla buluştuğunu hatırlattı.

Kacır, milli banliyö setine ilişkin,
"Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen Gaziray Projesi'nde cer konverteri, cer motoru, tren kontrol ve yönetim sistemi ile yardımcı güç ünitesi tasarımlarında TÜBİTAK ekiplerimizin imzası var. Raylı sistemlerde yerli ve milli projelere katkı sağlamaktan gurur duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.



#Gaziray
#Mehmet Fatih Kacır
#MİLLİ BANLİYÖ SETİ
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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