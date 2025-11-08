Bakan Kacır: Türkiye teknolojiyle kalkınan bir ülke haline geliyor

"Başkalarının hayal bile edemeyeceği pek çok başarıya milletimizle birlikte imza atmak bizlere nasip oldu" diyen Kacır, ulaşımdan sağlığa, eğitimden gençliğe, kültürden turizme kadar her alanda Türkiye’nin yeni bir kalkınma seferberliği başlattığını ifade ederek, "Biz iktidara geldiğimizde organize sanayi bölgelerinin sayısı 192 idi. Bugün 372 OSB’miz var. O dönem OSB’lerde 11 bin fabrika üretimdeydi, bugün 60 bin fabrikanın bacası tütüyor. 415 bin kardeşimiz OSB’lerde çalışıyordu, şimdi 2 milyon 700 bin kişi istihdam ediliyor. Demir-çelik, beyaz eşya, ticari araç, düz cam ve güneş paneli üretiminde Avrupa’da bir numarayız. Askeri insansız hava araçlarında ise yalnızca Avrupa’da değil, artık dünyada da bir numarayız" ifadelerine yer verdi.