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Teknoloji

Bareti takmayana sensörlü takip

İmalat, inşaat ve lojistik gibi iş kazalarının yoğun olduğu sektörlerde yapay zeka dönemi başlıyor. Baret takmak, kemer bağlamak gibi can güvenliği için elzem olan tedbirleri almayan işçiler sensörlerle denetlenip rapor edilecek. Hatta önlemini almayanın cihazı çalışmayacak.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 01:20 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Son yıllarda iş yeri güvenliği alanında yapay zeka teknolojileri ön plana çıkmaya başladı. Özellikle yüksek tedbir gerektiren imalat, inşaat ve lojistik gibi sektörlerde birçok firma yapay zekadan yararlanıyor. Örneğin fabrikalarda kamera gibi güvenlik sistemlerinin yanına sensörler eklendi. İşçiler baret takmadığı zaman merkeze uyarı giderken, girilmemesi gereken bir alanda bulunan birine karşı yapay zeka denetimleri hemen devreye gidiyor.

İŞÇİNİN TERLEME DÜZEYİNİ ÖLÇÜYOR

İşçilerin kıyafeti, eldiveni, makineye yaklaşma derecesi ve hatta aşırı terleme gibi vücudunda beklenmedik değişimler algılanıyor. Böylece olası iş kazası, yorgunluğa bağlı hatalar ve ani hastalıklar saniyeler öncesinden tespit edilebiliyor. Benzer önlemler artık inşaatlarda da geçerli olmaya başladı. İnşaat halindeki binadaki sensörler sayesinde düşme ve yaralanma gibi sorunlar en aza indiriyor.

TEDBİR ALINMAZSA CİHAZ ÇALIŞMIYOR

İşçilerin kemerini takması, bulunduğu yükseklikteki tedbirleri alma durumu yapay zeka tarafından rapor ediliyor. Buna uyulmaması durumunun ise iş güvenliği yetkilisine bildiriliyor. Hatta bazı durumlarda gerekli önlemler alınmazsa cihazlar çalışmıyor. Bu tarz önlemlerin iş yerindeki güvenlik tedbirlerini artırmasıyla ölüm ve yaralanmaların önemli oranda düşürülmesi bekleniyor. ABD, Japonya ve Çin gibi teknolojide önde olan ülkelerde giderek yaygınlaşan uygulamalar yakın zamanda üretim tesislerindeki tüm işleyişi değiştirecek gibi görünüyor. Kazaların fazla olduğu şirketlerde orta vadede bu tarz sistemlerin kullanımının zorunlu hale getirilmesi bekleniyor. Bu konuda birçok devletin ilgili birimlerinin yoğun bir hazırlık içinde olduğunu söylemek gerekiyor. Türkiye’de yavaş yavaş uygulanan sistemlerin yakın zamanda yaygınlaşması bekleniyor.

ŞİRKETLER TAZMİNATTAN KURTULACAK

Yapay zekanın iş güvenliği alanında kullanılması yazılım firmalarını ve bilişim uzmanlarını da harekete geçirdi. İş hayatının her alanında kullanıma müsait olacak sistemler, şirketleri de milyonlarca liralık tazminattan kurtaracak. Hal böyle olunca birçok işletme şimdiden bu konudaki yapay zeka sistemlerini satın alıp tesisine kurmaya başladı. Milyarlarca dolarlık pazardan pay kapmak isteyen yazılımcılar da şimdiden firmaların işine yarayacak çözümlerin peşine düşmüş durumda. Ülkemizde de yazılım sektörünün yatırım yaptığı alanların başında iş yeri güvenliği yapay zeka sistemleri geliyor.



#Güvenlik
#İnşaat
#Şantiye
#Teknoloji
17 dakika önce
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