Biden yönetimi Huawei'nin ABD yasağını aynı şekilde devam ettiriyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, uzunca bir süredir ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm üretmeye çalışıyor. Satışların yasaklanması; Android lisanslarının sonlanması ya da benzer diretmeler karşısındaki son umut ise Biden yönetimiydi. Ancak görünen o ki Huawei tarafında beklenen yine olmuyor.

Aslına bakılırsa Biden yönetiminde de Huawei tarafında alınan kararlar esnetilmeyecek.

Biden yönetimi kararı devam ettiriyor

Birkaç ay önce karar alan ve alt markası olarak duyurduğu Honor'u bağımsız hale getiren Huawei, ABD'nin yaptırımları karşısında yeni yollar deniyor. Hatta P ve Mate serilerinin ayrı birer markaya dönüştürülme gibi bir durumu da uzun süredir konuşuluyor.

Şirket, hemen her fırsatta akıllı telefon üretmeye devam edeceğini; orta ve üst seviyede cihaz geliştirmelerinin sürdüğünü bildiriyor. ABD'deki yaptırımların bir şekilde Biden yönetimiyle esnetebileceği konusu gündeme gelmiş olsa da karar aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. Yani aslında Trump yönetiminin de daha önce özellikle üzerinde durduğu 'ulusal güvenlik' konusunda geri adım söz konusu değil.

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