Teknoloji Bloomberg Twitter daha fazla işten çıkarmayla karşı karşıya kalabilir
SOSYAL MEDYA

Bloomberg: Twitter daha fazla işten çıkarmayla karşı karşıya kalabilir

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, bu ayın başlarında çalışan sayısını yarıya indirdikten sonra sosyal medya platformunun daha fazla çalışanını işten çıkarmayı düşünüyor.

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Bloomberg: Twitter daha fazla işten çıkarmayla karşı karşıya kalabilir
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İddia, hafta sonu Bloomberg'te yer alan haberle ortaya atıldı.

Rapora göre işten çıkarmaların bugün başlaması bekleniyor ve Twitter'ın satış ve ortaklık programlarını hedef alacak.

Geçen hafta Musk, Twitter çalışanlarına ya Twitter'ın daha sert çalışma şartlarında ve daha uzun çalışma saatlerinde çalışmayı kabul etmeleri ya da üç aylık kıdem tazminatıyla salıverilmeleri yönünde bir ültimatom verdi.

Çalışanlara yanıt vermeleri için 24 saat süre verdi ve bunu yapmayanların işine son verilmiş sayılacağını söyledi.

Bloomberg kaynakları, hareketin özellikle platformun mühendisleri arasında toplu bir istifaya yol açtığını söyledi.

Musk, 28 Ekim'de 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşmasıyla şirketi devraldıktan günler sonra, Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yarısını kovdu.

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