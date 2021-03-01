Boston Dynamics'in robot köpeği Spot polis operasyonunu başarıyla tamamladı

Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpek Spot, geçtiğimiz yıllarda birçok farklı iş için aktif olarak kullanılmıştı. Zaman içinde yeni yetenekler kazanan Spot, bugün gelinen noktada ise emniyet güçleri tarafından görevlendiriliyor.

Eve zorla girilme ihbarının gelmesiyle harekete geçen New York Polis Departmanı, operasyonda Digidog olarak isimlendirilen Spot robot köpeği kullandı. Ayrıca bu noktada operasyonun gerçekleştirileceği binada silahlı saldırganların saklanabileceği ihtimali de biliniyordu.

Operasyonu başarıyla tamamladı

Spot robot köpek aslında üzerindeki kameralar ve sensörler yardımıyla çevreyi çok iyi analiz edip buna göre çıkarımlar yapabiliyor. Yani hemen her zorlu engeli bir insanın yardımı olmadan aşabiliyor, kapılardan içeri girerek odaları tarayabiliyor.

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İnsanlar için tehlikeli olabilecek silahlı bir saldırganı arama işlemini yerine getiren Spot, görevi başarılı şekilde tamamlıyor ve aslında binada bir saldırgan olmadığını tespit ediyor.

Zaman içinde insanlara olan bağımlılığını minimum seviyeye indiren Boston Dynamics Spot, kendi kendine şarj olabilme özelliğine de sahip. Böylece kullanıma bağlı olarak uzak ve tehlikeli alanlarda robotun insana ihtiyacı olmadan kendini şarj etmesi hedefleniyor.