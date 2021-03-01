Teknoloji Boston Dynamicsin robot köpeği Spot polis operasyonunu başarıyla tamamladı
İNTERNET

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot polis operasyonunu başarıyla tamamladı

Birçok farklı görev için kullanılan Boston Dynamics Spot, son olarak New York Polis Departmanı'na gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Operasyonu başarıyla yürüten robot köpek, saldırgan olduğu düşünülen bir binaya girerek tarama yaptı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Boston Dynamics Spot
Boston Dynamics Spot

Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpek Spot, geçtiğimiz yıllarda birçok farklı iş için aktif olarak kullanılmıştı. Zaman içinde yeni yetenekler kazanan Spot, bugün gelinen noktada ise emniyet güçleri tarafından görevlendiriliyor.

Eve zorla girilme ihbarının gelmesiyle harekete geçen New York Polis Departmanı, operasyonda Digidog olarak isimlendirilen Spot robot köpeği kullandı. Ayrıca bu noktada operasyonun gerçekleştirileceği binada silahlı saldırganların saklanabileceği ihtimali de biliniyordu.

Operasyonu başarıyla tamamladı

Spot robot köpek aslında üzerindeki kameralar ve sensörler yardımıyla çevreyi çok iyi analiz edip buna göre çıkarımlar yapabiliyor. Yani hemen her zorlu engeli bir insanın yardımı olmadan aşabiliyor, kapılardan içeri girerek odaları tarayabiliyor.

İnsanlar için tehlikeli olabilecek silahlı bir saldırganı arama işlemini yerine getiren Spot, görevi başarılı şekilde tamamlıyor ve aslında binada bir saldırgan olmadığını tespit ediyor.

Zaman içinde insanlara olan bağımlılığını minimum seviyeye indiren Boston Dynamics Spot, kendi kendine şarj olabilme özelliğine de sahip. Böylece kullanıma bağlı olarak uzak ve tehlikeli alanlarda robotun insana ihtiyacı olmadan kendini şarj etmesi hedefleniyor.

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot artık kendi kendine şarj olabiliyor
TEKNOLOJİ
Boston Dynamics'in robot köpeği Spot artık kendi kendine şarj olabiliyor
Abone Ol Google News
CHPli Avukat Altun CHPli Sancarın ayıp nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim

CHP'li Avukat Altun CHP'li Sancar'ın 'ayıp' nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim
Kavanozu 350 lira

Kavanozu 350 lira

Balıkçılar yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.
İşte paketteki 14 madde

İşte paketteki 14 madde

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay açıklayacak.

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.
Türkiye<br>ekonomisi büyüyor

Türkiye
ekonomisi büyüyor

​Dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

​Gürsel Tekin, Teoman Sancar'ın siyasi nedenlerle istifa etmediğini açıkladı.

İl bazlı normalleşme adımları görüşülecek.

Deri fabrikasında patlama

Deri fabrikasında patlama

​İstanbul'daki patlamada 3 kişi yaralandı.

​Yunan basını böyle duyurdu.
Meteoroloji'den<br>yağış uyarısı

Meteoroloji'den
yağış uyarısı

İşte yeni haftada il il hava durumu.

Uzmanlara göre 'düşük risk' için bir ay ertelenmeli.

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.