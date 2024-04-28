Bükülebilir telefon devrimi

Akıllı telefon piyasasında katlanabilir modellere alışamadan şimdi de bükülebilir teknolojiler gündemde. Şubat ayında gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde oldukça ses getiren bükülebilir ekran modelleri gelecekte kullanıcıları nelerin beklediğiyle ilgili fikir verdi. Söz konusu cihazların çoğu henüz tasarım ve deneme aşamasında olsa da, kısa süre sonra cep telefonlarımızı daha küçük boyut ve şekillerde kullanabileceğiz. Şu anki sabit ekranların yerine ufalıp büyüyebilen, avuç içine sığacak şekilde katlanan ve tabii ki saat gibi kolumuza takabileceğimiz örnekleri göreceğiz.

KATLANABİLİR MODELLERE DAHA ALIŞAMADIK BİLE

Teknoloji dünyasını adeta ikiye bölen bu yeni sistemi beğenenler kadar onu sadece şirketlerin şovu olarak görenler de var. Bükülebilir telefon modellerinin kullanışlı olmadığına ve teknik sorunlarına dair eleştirilerin sayısı hiç de az değil. Diğer taraf da bulunanlara göre ise, bükülebilir cihazlar günlük hayatımızdaki birçok şeyi değiştirerek telefonlara esneklik kazandıracak. Saat gibi kolumuzda taşıyacağımız telefonlar daha fazla hayatımızın parçası olacak. Örneğin Samsung’un yeni nesil akıllı telefon konseptinin ismi Cling Band olarak belirlendi. Telefon körüklü bir arka gövdesiyle ve ekranı da esnek yapıda bir OLED ekrana sahip.

BÜKME HAREKETİYLE KİTABIN SAYFALARINI ÇEVİR

Samsung ve Huawei gibi markaların tercihi şimdilik katlanabilir teknolojiler olsa da Orbit markasının basınla paylaştığı görsellerde esnek OLED ekrana, çift arka kameraya, delikli ekran tasarımına ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olduğu görüldü. Benzer şekilde Kanada’da bulunan Queen’s Üniversitesi de bükülebilir telefonlar üzerinde çalıştığını ve geleceğin teknolojisine yatırım yaptıklarını açıkladı.

Bununla birlikte, 5 yıl sonra piyasaya sürülmesi beklenen ReFlex, 720 piksel çözünürlüklü esnek OLED ekran iki kenarından kolaylıkla bükülebiliyor. Bu durum cihaza farklı bir görünüş kazandırmasının yanında işlevsellik de sağlıyor. Örneğin bükme hareketiyle bir e-kitabın sayfaları kolaylıkla çevrilebiliyor. Arkasındaki sensörler telefonun ne kadar büküldüğünü algılayabiliyor.

BİLEĞİ KAVRAYIP GİYSİNİN RENGİNİ ALIYOR

Motorola’nın teknolojinin sınırlarını zorlayan, bükülebilir konseptteki Bendy Phone, kullanıcıların telefonlarını bileklerine sararak taşımasını sağlıyor. Smz konusu ürün, bir dizi farklı konfigürasyona bükülebilen bir ekran sunuyor. Özellikle Samsung Galaxy Z Flip serisinde olduğu gibi çadır modunu görebilirsiniz. Motorola, bileğinizi bir bilezik gibi saran ve her kıyafete uyum sağlayacak şekilde renk değiştiren katlanabilir akıllı telefonuyla geçtiğimiz aylarda oldukça ses getirmişti. Yeni akıllı telefonun ekranı telefon gibi 6,9 inçlik bir panel olmasına rağmen kullanıcı cihazın bir kısmını dikey olarak eğdiğinde kendini 4 -6 inçlik bir ekrana ayarlıyor. Ayrıca giyilebilir cihaz, kullanıcının kıyafetlerini kontrol edip uygun duvar kağıdıyla kaplayabiliyor.







