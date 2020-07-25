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Teknoloji Türk öğrenciler dünyaca ünlü MITnin yarışmasından ödülle döndü
BİLİM

Çanakkaleli gençler MIT'den ödül aldı

Türk öğrenciler dünyaca ünlü MIT'nin yarışmasından ödülle döndü

Dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olarak görülen MIT'nin düzenlediği yarışmada Türk öğrenciler ödül kazandı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün düzenlediği yarışma Uzay konseptiyle tasarlandı. Çanakkaleli gençler 'Ay'da Yaşam' temalı yarışmada mansiyon ödülünü kazandı.

Haber Merkezi AA
Yarışmanın teması: Ay'da Yaşam
Yarışmanın teması: Ay'da Yaşam

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün düzenlediği, dünyanın her yerinden katılım olan uzay temalı yarışmada Türk öğrenciler göğsümüzü kabarttı.

Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri "Ay'da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada mansiyon ödülü kazandı.

  • Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü ve MIT Media Laboratuarı'nın organize ettiği "Ay’da Yaşam" temalı yarışmaya ABD, İngiltere, Meksika, Türkiye ve Japonya'dan katılım sağlandı.

Yarışmada Türkiye'yi, Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Özde Elvin Aktay ve Deniz Naz Turba temsil etti.

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Uzayla ilgili bilinmeyenlere cevap aranıyor

Başarılı öğrenciler yaptıkları araştırma, tasarım ve sunum çalışmasıyla mansiyon ödülü kazandı.

Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Berna Aras Çakar, insanlığın aya dönüşünü yeniden canlandırmak için bir yarışma düzenlediğini belirtti.

Uzayla ilgili halen cevaplanamayan soruların olmasının ve bu gizemini korumasından dolayı bu tür etkinliklerin yapıldığını ifade eden Çakar,

  • "Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı plan çerçevesinde yapılan yüz yüze eğitimle astronomi biliminin temel özelliklerini öğrendi. Bu kapsamda, astronomi ile ilgili eTwinning projesinde görev aldılar. Yapılan uzay keşifleri, tasarlanan uzay teknolojileri ile ilgili araştırmalar yaparak başarıyla çalışmalarını tamamladılar. Araştırmalarında NASA, ESA, TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların online yayınları gibi birçok kaynaktan yararlandılar." dedi.

Berna Aras Çakar, yarışmaya katılan öğrenciler Özde Elvin Aktay ve Deniz Naz Turba'nın mansiyon ödülü kazanıp ülkelerini başarıyla temsil ettiğini kaydetti.

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