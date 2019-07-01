Çekirdekten plastik perdeden elektrik

Türkiye, üniversiteler bünyesinde kurulan teknoparklar sayesinde dünyayla yarışıyor. Teknoparklar özellikle yüksek teknoloji ürün konusunda ihracatta boşluğu dolduruyor. Sayıları 81’i bulan teknoparklarda 5 binden fazla şirket, 50 bin çalışan bulunuyor. Yeni Şafak gazetesi olarak “Zeytin çekirdeğinden, plastik”, “perdeden elektrik üretimine” kadar hayatı kolaylaştıran projelerin üretildiği Yıldız Teknopark’ı gezdik. İlk olarak 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde bin 500 metrekare alana kurulan Yıldız Teknopark’ta, sağlıktan savunmaya, havacılıktan telekomünikasyona kadar birçok proje yer alıyor.

NORMAL PERDE GİBİ GÖRÜNÜYOR

Dünyanın ilk ve tek katlanabilir gerçek perde görünümüne sahip güneş paneli üreten Solar Curtain projesi 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketiminin üçte birini karşılıyor

Bu projeler arasında dünyanın ilk ve tek katlanabilir gerçek perde görünümüne sahip güneş paneli üreten Solar Curtain projesi 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketiminin üçte birini karşılıyor. Güneş panellerini katlanabilir perdelerle bir araya getiren girişimci Ahmet Fuat Yalçın, “Solar Curtain ön taraftan bakınca onlarca renk ve desen seçeneğiyle bir stor perdeden farklı değil. Perdenin dışarıya bakan tarafta ise yüzde 22 verimli hücrelerden oluşan güneş paneli bulunuyor. Perdenizi gün içerisinde kullanırken aynı zamanda güneş enerjisinden elektrik üretiyorsunuz. Mobil uygulama ile perdenizi hem kontrol edebiliyor hem de anlık ürettiğiniz elektriği görebiliyorsunuz. Kurulumu marketlerden satın alınan sıradan bir perde gibi kolay. Perdeden çıkan tek bir kabloyu ister doğrudan prize takıp elektrik faturasından tasarruf edebilirsiniz, ister aküde toplayabilirsiniz” dedi.

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HER KOŞULDA ÇALIŞIYOR

Makina teknikeri Halit Yazıcı tarafından yapılan Makrobat arazi taşıtı, çukurların üzerinden geçebiliyor, rampaları aşıyor, böylece arama kurtarmayı kolaylaştırıyor.

Fındık bahçesinde traktörle çalışırken yaşadığı kazalar nedeniyle Makrobat arazi taşıtı projesini yapan Makina teknikeri Halit Yazıcı, “Bu traktörlerin meyilli arazide hareket kabiliyetleri çok kısıtlı. Battığı yerde kalıyor, yokuş çıkamıyor, dönüş yapamıyor. Fındıklıkta çalışırken bir çok kaza atlattım. Sonra bu projeye başladım. Ama bunun sadece traktörde değil tüm arazide çalışan araçlar için geçerli olduğunu gördüm. Özellikle arama kurtarmada bu proje ile rampa çıkarken geri takla atma şansı yok. 6X6 özelliği var. Çukurların üzerinden geçebiliyor, rampaları aşıyor böylece arama kurtarmayı kolaylaştırıyor” dedi.

Babasından ilham aldı

Teknoparktaki bir diğer proje ise zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretimi. Babasının sindirime iyi geldiği inancıyla zeytin çekirdeğini yutmasından yola çıkan Duygu Yılmaz, zeytin çekirdeğinin takviye gıda olarak kullanılabileceğini düşündü. Ardından insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen plastik üretme fikrini zeytin çekirdeği ile birleştirdi. “Biolive” ismini verdiği bu projeyle zeytinyağı fabrikalarından atık olarak çıkan zeytin çekirdeğini teknolojiyle polimer yapısı haline getirerek, antibakteriyel plastik ürettiklerini ifade eden Yılmaz, “Ürettiğimiz plastik granüller, sanayide, ambalajlamada, çocuk ürünlerinde kullanılabiliyor. İstenilen sektörlere göre araştırma, geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapıyoruz” dedi.