CES 2024'te yapay zeka şovu

Teknoloji dünyasının gittiği yolun haritası yine tüketici elektroniği fuarı CES 2024’te sergileniyor. ABD’nin Las Vegas şehrinde her yıl düzenlenen etkinlikte birbirinden ilginç ve hayatımıza yön verecek yenilikler tanıtıldı. Yapay zeka teknolojilerinin damga vurduğu fuarda, ruh halinizi tahmin edebilen aynadan horlamayı bitiren yastığa kadar pek çok ilginç ve yenilikçi ürün sergilendi. Onlarca robot teknolojisinin sunulduğu stantlar teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.





ROBOT KÖPEKLERDEN ÜSTÜN PERFORMANS

Unitree Go2 robot köpek; Go2, 360°x90° yarım küre ultra geniş tanıma, süper küçük kör nokta ve 0,05 m kadar düşük bir minimum algılama mesafesi ile her türlü araziyi tanıma özelliğine sahip. Polislerden avcılara, kampçılardan görme engellilere kadar herkesin yardımcısı olacak özelliklere sahip. Go2, zıplama, esneme, el sıkışma, tezahürat, zıplama ve oturma gibi çeşitli özelliklerini de sunuyor. Sağlık asistanı robot ise, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan ve bakıma muhtaç hastalara özel hizmet veriyor. Bu robotların yüzleri çizgi film karakterlerinden esinlenilerek oluşturulmuş. Ancak sevimli görünümlerinin arkasında, bu robotlar sensör ve yapay zekadan oluşuyor. Hastanelerde veya otellerde lojistik desteğin angaryasını yerine getirmek üzere özel tasarlandı.





ASUS’TAN ÇİFT EKRAN

Bilgisayar teknolojilerinde de yenilikler sergilendi. Yeni ürünler arasında, ASUS’un Intel NUC birimini devralmasıyla ortaya çıkan ASUS NUC mini PC modelleri yer alıyor. Bu küçük boyutlu bilgisayar ve temel bilgisayar kiti serisi 2024 yılının ürünleri arasına katıldı. Gelecek modeller arasında NUC 14 Pro ve NUC 14 Pro+’ın yanı sıra profesyonellere ve oyunculara yönelik diğer modeller de bulunuyor. Artırılmış gerçeklik (AR) dünyasında ise kullanıcılar, giyilebilir AR ekran teknolojilerine öncülük edecek AirVision M1 AR gözlükleriyle görsel bir devrim yaşayacak.





TÜRK GİRİŞİMCİLERE CES’TE YOĞUN İLGİ

Türk teknoloji girişimleri, çığır açan teknolojilerin buluşma noktası Las Vegas CES Fuarı’nda yerini aldı. Türk teknoloji girişimleri arasında; elektrikli ve otonom hava taksi girişiminden görme kaybı riskini erken aşamada tespit etmeye olanak sağlayan taşınabilir tanı cihazına; telefon yazılımından, şehirde tarımı 365 gün mümkün kılan akıllı tarım teknolojilerine kadar inovatif girişimler yer aldı.





TT Ventures PİLOT uçuşta

TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT’un girişimleri, CES 2024’te, yenilikçi fikirlerini ve projelerini tanıttı. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Girişim hızlandırma programımız PİLOT’un mezunları olan girişimlerimizin de yer aldığı fuara, Türk girişimcilerin ilgisi ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanındaki yükselişini de ortaya koyuyor” dedi.





ARACINI OTOPARKTAN ÇAĞIR

Robotik park çözümleri konusunda dikkat çeken bir yenilik sunan HL Mando, Parkie akıllı şehirler hakkında bilgi veriyor. Örneğin, bir otoparka bıraktığınız aracınızı sonrasında bu otonom botlarla geri çağırabiliyorsunuz. İki bot, aracınızın altına kayarak tekerleklerin etrafında hareket eden ayaklarla aracınızı kaldırıyor ve en yakın boş park yerine taşıyor. Palmplug teknolojisi sayesinde ise el hareketlerini kullanarak kaya tırmanışı gibi hareketleri simüle edebilirsiniz. Bu sistem, felçli hastaların tedavisinde de kullanılacak.



