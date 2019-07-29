Teknoloji Çin yeniden kullanılabilir roket geliştiriyor
BİLİM

Çin yeniden kullanılabilir roket geliştiriyor

Çinli bilim adamları, yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir basamak olan "kanat teknolojisini" geliştirdi. Miao Özerk İli'ne enkazı düşen rokette, ızgara şeklinde geliştirilen kanatların ilk testi başarılı oldu.

Haber Merkezi AA
Çin'in yeniden kullanılabilir roket denemesi.
Çin'in yeniden kullanılabilir roket denemesi.

Çin, fırlatılan roketlerin inişleri sırasında yönlendirilmelerini sağlamak için ızgara şeklinde kanat geliştirdi.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin haberine göre, Çinli bilim adamları, roketlerin fırlatıldıktan sonra yere tekrar zarar görmeden inmelerini sağlamak için önemli bir basamak olarak görülen "yönlendirici kanat" teknolojisini test etti.

Söz konusu kanatla ilk denemeyi, Çin uzay programının ana yüklenicilerinden China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), "Long March 2C" roketini cuma günü Guicou eyaletinden fırlatarak yaptı.

Eyalete bağlı Miao Özerk İli'ne enkazı düşen rokette, ızgara şeklinde geliştirilen kanatların ilk testinde başarılı olduğu bildirildi.

Kanatlar roketin yönlendirilmesini sağlıyor

Kanatlar, roketin ateşleyicilerinin dış yüzeyinde fırlatma esnasında kapalı halde bulunuyor. Uydu ve benzeri teknolojilerin uzaya fırlatılmasından sonra roketin yere düşüşü sırasında açılan kanatlar, roketin yönlendirilmesini sağlıyor.

Izgara kanat teknolojisinin gelişiminin tamamlanması durumunda hem roket fırlatma maliyetini düşüreceği hem de roketin düştüğü yerde bulunan halkın zarar görmesini engelleyeceği belirtiliyor.

Söz konusu teknoloji, ilk olarak ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX tarafından geliştirilmişti. SpaceX mayısta Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya göndermişti. Görevin ardından dünyaya düşen roketlerden ikisi, güvenli şekilde önceden belirlenen noktalara dikey iniş yapmıştı.

REKLAM
Gri listedekiterörist yakalandı

Gri listedeki
terörist yakalandı

Erzurum'da terör örgütüne yönelik operasyon.
Değeri 8,5 milyon TL

Değeri 8,5 milyon TL

İstanbul Havalimanı'nda 1,2 ton pangolin pulu ele geçirildi.
45 yıllıkrüya sona erdi

45 yıllık
rüya sona erdi

​Hizmete açıldı, 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü.
Erdoğan'a<br>ilanlı teşekkür

Erdoğan'a
ilanlı teşekkür

Taban fiyatı 17 lira olarak açıklanmıştı.
ASELSAN <br>bir ilke imza attı

ASELSAN
bir ilke imza attı

​Fabrika kabul testi başarıyla tamamlandı.
Kağan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Kağan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi.

'Başlayın'<br>diye uyarmıştı

'Başlayın'
diye uyarmıştı

11 otel yapılacak, 10 bin kişi istihdam edilecek.

Görüntüler Türkiye'den

Görüntüler Türkiye'den

​20 bin yıllık buzullar erimeye başladı.

Değeri<br> 2 buçuk milyon

Değeri
2 buçuk milyon

Batı illerine götürülmeye çalışılırken yakalandı.
Hem ucuz<br>hem nostaljik

Hem ucuz
hem nostaljik

Güney Ekspresi yolculuğunda patlama yaşandı.
175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Arananlar listesindeki teröristler birer birer etkisizleştiriliyor.
3 puanlık<br>düşüş bekleniyor

3 puanlık
düşüş bekleniyor

​Merkez'in faiz indirimi sonrası gözler kredilerde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.