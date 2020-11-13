Çin'den online devlere müdahale geldi

Korona virüs salgını sonrası online ticaret giderek ivme kazanıp pazardaki payını artırırken bu şirketlerin en büyükleri ise Çin'de yer alıyor.

Çin merkezli birçok online ticaret sitesi dünyanın birçok bölgesine tedarik sağlarken pazardaki paylarında gerçekleşen devasa artışlar da soru işaretini yanında getiriyor.

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Tekelleşmeye karşı tedbir

Alibaba, Tencent gibi online ticaret devlerinin neredeyse pazarın yüzde 70'ini ellerinde bulundurdukları Çin'de Piyasa Düzenleme Kurulu bu alandaki tekelleşmeyi önlemek için bir dizi tedbir aldı.

Hükümetin bizzat rekabeti korumak için atacağı adımlar belirlenirken bu adımlarla Çin hükümeti küçük işletmeleri korumayı amaçlıyor.

Bu firmaların pazar payı 2 trilyon değerlemesine ulaşırken yeni ceza ve tedbirlerin de yolda olduğu öğrenildi.