Çin’den yeni meydan okuma: Manus

Bizler yapay zekaya alışmaya çalışırken, onun daha ileri aşaması olan yeni bir sistem Çinli bir genç girişimci tarafından devreye alındı. Birkaç ay önce kurulan, Çinli bir start-up, verilen görevi kullanıcıdan bağımsız olarak tamamlayabilen otonom bir yapay zeka geliştirdi. Böylece, ABD ile olan teknoloji savaşında Uzak Doğu’dan yeni bir hamle geldi.

DEEPSEEK ETKİSİ GEÇMEDEN HIZLI HAMLE

DeepSeek’in piyasa ve dijital dünyadaki etkisi geçmeden, şimdi de Manus ile karşılaştık. Batılı yapay zekâ uygulamalarını da aşan bu yeni teknoloji yeni bir dünya vadediyor. Manus bir modelden ziyade bir durumu ifade ediyor. Bundan önce yapay zekâ adeta bir asistan gibi hareket ederken; sisteme komut verdiğiniz anda otomatik olarak size vekalet edebiliyor. Sisteme herhangi bir görev verilince artık hepsini kendi başına tamamlayabiliyor.

OTONOM HAREKET EDİYOR

Teknoloji uzmanları bu yeniliği şimdilik ‘agent’ veya ‘ajan’ olarak tanımlıyor. Yine DeepSeek’te olduğu genç bir girişimcinin yani start-up’ın geliştirdiği bir yenilikten söz ediyoruz. Bu anlamda ABD’li büyük teknoloji şirketlerinin borsada çakılmasına neden olacak ve ezber bozan bir durumla karşı karşıyayız. Birkaç ay önce kurulan bu şirket, otonom şekilde çalışan bir yapay zekâ geliştirdi. Open AI dahil olmak üzere Batılı şirketlerin uzun süredir üzerinde çalıştığı otonom sistemler, Çinliler tarafından piyasaya sürülmüş oldu.

NELER YAPABİLİRİZ?

Bu sistem sayesinde; verileri analiz edebilir, rapor oluşturabilir, günlük işleri otomatikleştirebilir ve hatta kod yazıp dağıtabiliriz. Butterfly Effect adlı start-up, bir sohbet robotu geliştirmediklerini bunun yerine borsada hisse senedi analizi yapan, seyahat güzergahı planlayan, video oyunları programlayan bir sistem geliştirdiğini iddia ediyor. Yani öncesinde ChatGPT’ye soru sorarken, şimdi sizin adınıza hareket eden bir model söz konusu.







