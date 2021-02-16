Clubhouse güvenliği artırmak için çalışmalara başladı

Alpha Exploration tarafından geliştirilen sesli sohbet uygulaması Clubhouse, tamamen davetiyeyle giriş yapılan bir sosyal ağ. Türkiye'de özellikle son bir aydır popüler olan servis, güvenlik ve gizlilik konularıyla fazlasıyla gündeme geliyor.

Bugün gelinen noktada ise uygulamadaki çeşitli açıklar konuşuluyor. Hatta Stanford tarafından hazırlanan rapora göre Clubhouse'ta kullanıcılardan elde edilen verilere Çin hükümeti tarafından erişilebiliyor.

Clubhouse'taki güvenlik açığının sebebi ne?

Clubhouse'taki güvenlik açığının nedeni altyapıdaki verileri barındıran bir şirket şeklinde açıklanıyor. Zira uygulamanın altyapısı ve elde edilen kullanıcı verileri, Şanghay merkezli Agora Inc. şirketinde tutuluyor. Bu da kullanıcılar için önemli oranda güvenlik riski oluşturuyor.

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Clubhouse şimdilik yalnızca iOS platformunda yer alıyor. Ancak önümüzdeki süreçte Android'e de gelmesi bekleniyor. Bu konuyla alakalı çalışmalar devam ediyor.

Hangi güvenlik önlemleri alınacak?

Clubhouse, yapılan araştırma ve ortaya çıkan güvenlik raporlarının ardından 72 saat içinde gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu. Hatta konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

Veri güvenliğini güçlendirmemiz gerektiğini fark ettik. Durumu detaylıca değerlendirip mercek altına alacağız. Ayrıca ek olarak bir güvenlik şirketiyle birlikte çalışmayı planlıyoruz.

Clubhouse nasıl ortaya çıktı?

'Sesli sosyal ağ' kavramı aslında pandemi döneminde ortaya çıkıyor. Bu süreçte tüm sosyal ağlarda zirve yapan kullanım oranları, aslında beraberinde yeni ihtiyaçları da doğurdu. Özellikle de 'evden çalışma' süreciyle birlikte insanlar dijital iletişim araçlarını çok daha aktif kullanmak zorunda kaldı. Ekip üyeleriyle iletişim konusu da bunun bir parçası elbette.

Clubhouse'un kaç kullanıcısı var?

Ayrıca Andreessen Horowitz isimli risk şirketinin Clubhouse'tan A Serisi yatırımlarına 12 milyon dolarlık destek sağlamasıyla popülerlik daha da arttı. Aralık 2020 itibariyle yapılan analizlere göre Clubhouse'un kullanıcı sayısı 600 bini aştı.

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