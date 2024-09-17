Çocuklar için sanal devriye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların güvenliği için kurduğu ekip ile sosyal medyada ‘sanal devriye‘ atıyor. Çocuğa şiddet, müstehcen içerik, akran zorbalığı, istismar gibi anahtar kelimelerle tarama yapan uzmanlar, zararlı içeriklere erişimin engellenmesi veya çıkarılmasını sağlıyor. Bakanlığın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten “Sosyal Medya Çalışma Grubu”, “DUY Web Sitesi” ve DUY İhbar Hattı Merkezi kapılarını Yeni Şafak’a açtı.

EN SIK ŞİKAYET SİBER ZORBALIKTAN

Ekip, aile ve sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimcisi, sosyolog unvanlarına sahip kişilerden oluşuyor. Ekipler, çocuğa şiddet, ihmal, müstehcen içerik, akran zorbalığı, istismar, siber zorbalık, dijital bağımlılık, çocuğu intihara yönlendirme ve kayıp çocuk gibi anahtar kelimelerle tarama yaparak çocukları koruma çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 2 bin 278 içerik hakkında işlem yapılmış olup söz konusu içerikler ilgili kurumlara iletişime geçildi. İhbar hattına gelen başvurularda en sık karşılaşılan konular; siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çocuğa yönelik şiddet olarak sıralanıyor.

ÖNLEYİCİ TARAMA

Sosyal Medya Çalışma Grubu çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ederek, riskleri tespit ediyor ve bu riskleri önleyici çalışmalar gerçekleştiriyor. Taramalar neticesinde çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeceği değerlendirilen içeriklerle ilgili hem kurumsal hem de kurumlar arası müdahale süreci yürütülüyor.

İHBARLAR DUY’ULUYOR

Duy web sitesi üzerinden (duy.aile.gov.tr) ulaşılabilen 0530 918 11 17 numaralı ihbar hattına WhatsApp ve Bip üzerinden gelen ihbarlar 7/24 esasına göre değerlendiriliyor. Bildirilen tüm içerikler titizlikle incelenerek gerekli mercilere iletiliyor.







