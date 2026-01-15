Çocuklara gönderdiği e-posta tepki çekti: Teknoloji devi şirket politikasını güncelledi

Google, 13 yaşına yaklaşan çocuklara ebeveyn denetimlerini devre dışı bırakma yollarını gösteren e-postalar göndermesi nedeniyle “çocukları etkilemek” ve aile otoritesini zayıflatma iddialarıyla karşı karşıya geldi.Gelen tepkilerin ardından Google, denetimli hesaplara yönelik politikasında değişikliğe gideceğini duyurdu.
"Ebeveynler geçici bir engel gibi gösteriliyor"
Oğluna gelen e-postanın, denetimlerin ebeveyn rızası olmadan nasıl kaldırılacağına dair bağlantılar içerdiğini belirten McKay, dev teknoloji şirketini sert sözlerle eleştirdi:
İngiltere’deki çocuk koruma kurumu NSPCC ise çocukların bu tür kararları tek başlarına vermesinin, onları yanlış bilgiler ve riskli dijital içeriklere karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulundu.
Google geri adım attı
Gelen yoğun tepkilerin ardından Google, denetimli hesaplara yönelik politikasında değişikliğe gideceğini duyurdu. Google'ın Gizlilik ve Güvenlik Birimi Başkanı Kate Charlet, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada şu maddeleri paylaştı:
Artık 13 yaşına giren çocukların denetimi kapatabilmesi için ebeveynlerinden resmi onay alması gerekecek.
Sürecin sadece çocukların kararı değil, aile içi bir iş birliği haline getirilmesi hedefleniyor.
Google, bu değişikliğin denetimlerin hem ebeveyn hem de genç hazır hissedene kadar devrede kalmasını sağlayacağını belirtti.