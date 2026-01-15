Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Çocuklara gönderdiği e-posta tepki çekti: Teknoloji devi şirket politikasını güncelledi

Çocuklara gönderdiği e-posta tepki çekti: Teknoloji devi şirket politikasını güncelledi

14:3515/01/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Google'a "çocukları manipüle etme" suçlaması
Google'a "çocukları manipüle etme" suçlaması

Google, 13 yaşına yaklaşan çocuklara ebeveyn denetimlerini devre dışı bırakma yollarını gösteren e-postalar göndermesi nedeniyle “çocukları etkilemek” ve aile otoritesini zayıflatma iddialarıyla karşı karşıya geldi.Gelen tepkilerin ardından Google, denetimli hesaplara yönelik politikasında değişikliğe gideceğini duyurdu.

Tartışma, ABD merkezli çevrim içi güvenlik kuruluşu Digital Childhood Institute’un Başkanı Melissa McKay’in 12 yaşındaki oğluna gelen e-postayı paylaşmasıyla başladı. Google’ın gönderdiği mesajda,
"Doğum günün yaklaşıyor. 13 yaşına girdiğinde, daha fazla Google uygulamasına ve hizmetine erişmek için hesabını güncellemeyi seçebilirsin"
ifadeleri yer alıyor.

"Ebeveynler geçici bir engel gibi gösteriliyor"

Oğluna gelen e-postanın, denetimlerin ebeveyn rızası olmadan nasıl kaldırılacağına dair bağlantılar içerdiğini belirten McKay, dev teknoloji şirketini sert sözlerle eleştirdi:

"Trilyon dolarlık bir şirket, her çocuğa doğrudan ulaşarak ebeveyn denetiminden 'mezun' olmaya hazır olduklarını söylüyor. Google, kendisine ait olmayan bir sınır üzerinde otorite kuruyor; ebeveynleri aşılması gereken geçici bir engel, kurumsal platformları ise varsayılan seçenek olarak konumlandırıyor. Bunun adı veri ve kâr için çocukları manipüle etmektir."

İngiltere’deki çocuk koruma kurumu NSPCC ise çocukların bu tür kararları tek başlarına vermesinin, onları yanlış bilgiler ve riskli dijital içeriklere karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulundu.

Google geri adım attı

Gelen yoğun tepkilerin ardından Google, denetimli hesaplara yönelik politikasında değişikliğe gideceğini duyurdu. Google'ın Gizlilik ve Güvenlik Birimi Başkanı Kate Charlet, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada şu maddeleri paylaştı:

Artık 13 yaşına giren çocukların denetimi kapatabilmesi için ebeveynlerinden resmi onay alması gerekecek.

Sürecin sadece çocukların kararı değil, aile içi bir iş birliği haline getirilmesi hedefleniyor.

Google, bu değişikliğin denetimlerin hem ebeveyn hem de genç hazır hissedene kadar devrede kalmasını sağlayacağını belirtti.




#Google
#ebeveyn denetimi
#e-posta
#manipüle
#Melissa McKay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ OCAK AYI 2026: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?