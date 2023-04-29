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Teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te: Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST alanına Togg ile geldi. İki lider Kızılelma ve Hürjet'e imza atacak. Erdoğan, ''Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Tam bağımsızlık hayalini gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz'' açıklamasında bulundu. Aliyev, ''Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için büyük rol oynuyor. Türk Savunma Sanayii bugün bütün dünya tarafından kabul ediliyor. Yakında zamanda Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi kurulacak. Kızılelma kısa zamanda Azerbaycan semalarında da olacak'' ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'a da canlı bağlanan Erdoğan, ''Değerli kardeşim İlham Bey, Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber oldu. İlham gardaşım Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut size verdi. Camisiyle, yurduyla beraber adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesile ile bunun temelini atacağız'' dedi.

11:50 . 29/04/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'te.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'te.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da TEKNOFEST bir başka güzel. Tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Genç kardeşlerimin tamamını buradan sevgiyle selamlıyorum. Aliyev'e katılımlarından dolayı bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı'na da teşekkür ediyorum. TEKNOFEST hamdolsun kendi alanında bir markaya dönüştü. Geçen sene Bakü'de TEKNOFEST sevincini yaşadık.


Tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Maşallah başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. 2018 yılında 4 bin 33 başvuruyla başlamıştık.


Toplam 4 milyon lira ödülle başlayan süreç 44 milyon lirayı buldu.


6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin yardımına koşan T3 vakfımızı ve Baykar şirketini tebrik ediyorum. Fedakarlıklarınız dolayısıyla sizleri tekrar kutluyorum. İlham kardeşime de teşekkür ediyorum. Azerbaycan halkı dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu göstermişlerdir. Bir siyasetçi için mutluluk kaynağı gayretlerinin boşa gitmediğini kendi gözleriyle görmesidir.


"İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz"

Türkiye'de teknoloji ekosistemi inşa etmek için çok çaba harcadık. Dışa bağımlılın kader olmadığını gösterdik.


Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuşlar var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan, mühendileri, girişimcileri var. Burada çok değerli dünürüm rahmetli Özdemir Bayraktarları var.Ve varisleri Canan yengem var.


Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Tam bağımsızlık hayalini gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz.


Burada Aziz Sancar'ın izinden giderek Türkiye'ye yeni nobeller kazandıracak gençler görüyorum.


Son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler gördünüz. Kızılelma havalandı, Togg satışa sunuldu. Akıncı burada, TCG Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Son haftayı İzmir'de geçirecek, çok anlamlıdır, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. 100 bine yakın vatandaşımız ziyaret etti. Karadeniz doğal gazını hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizlerin de olsun ya. İMECE uydumuz Uzaya gönderildi. Hürjet ve ATAK2 uçtu. TEKNOFEST işte tüm bunların sembolüdür. Bu birilerini rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği ülkemizde kimi çevrelerin kabusu oldu.


Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında tepki

Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kin ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri geliyor ABD şirketine peşkeş çekmekten bahsediyor. Ne yapsalar ne etseler boş. Koalisyon masası arttı önce 6'lı dediler, sonra 7'li sonra 9'lu oldu. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük.


Kılıçdaroğlu teknoloji sistemlerimizin sergilendiği bu havalimanımızı ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Yerli ve milli şirketler varken Amerikan şirketlerinin reklam ajanslığını yapmak mandacılıktır. Bay bay Kemal senin o görüştüğün kişiler bizimle görüştü. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek.


Bay bay Kemal'i ABD seyahatinde birileri kandırmış.


Boğaz köprüsünü kendisine satmaya kalkmamışlar.


Uzaya gidecek Türk belli oldu


İlk uzay yolcumuz uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever.



Kahramanmaraş'a canlı bağlantı


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'ndan Kahramanmaraş’ta 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, ''İlham Bey işin başından itibaren Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri bizimle beraber oldu. İlham kardeşim Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdi. Temel betonlarını döküyoruz. Bu birilerin temel betonlarına benzemez, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. İlham gardaşım da diyor ki bir senede bitmesi lazım. Hayırlı olsun'' dedi.




Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarında satır başlıkları;

"Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. Aynı zamanda 2 yıl önce Şuşa beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir. Şuşa'nun azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Türkiye, onun Cumhurbaşkanı, kardeş Türk halkı daima bizim yanımızda oldu.


1 yıl önce TEKNOFEST festivali Bakü'de geçirilmişti. Aziz kardeşimle iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Türkiye ve Azerbaycan hep aynı yerdedir


Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu

Türkiye son 20 yıl içinde büyük ve şerefli bir yol kat etti. Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu. Sayın Cumhurbaşkanının liderliği ile Türkiye bölgede barışın istikrarın güvenliğin garantörü olmuştur.


Türkiye, büyük Türk dünyasının birleşmesinde de çok büyük rol oynuyor. Türk dünyasının büyük coğrafyası var. Büyük potansiyeli var. Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı, tarihi hizmetleri var.


Türkiye Avrasya'nın enerji, ulaştırma ve siyasi merkezidir. Türkiye'nin duruşu hem Türkiye hem de müttefiklerini güçlendiriyor. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün tüm dünya tarafından kabul ediliyor. Hem Türkiye'yi hem de bizi güçlendiriyor ve bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir.


Azerbaycan'a Bayraktar Merkezi

Sayın Selçuk bey Bakü'de KIZILELMA'nın bir maketini bana hediye etti. Azerbaycan'da Bayraktar merkezi yapmaya karar verdik. Ümit ediyorum ki Kızıl Elma yakın gelecekte Azerbaycan semalarında olacaktır.


KIZILELMA göklerde, TGC Anadolu denizde, Altay ve TOGG yollarda. Bugünkü Türkiye budur. Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlettir. Biz bugün bunun ispatıyız. Bu sene üçüncü kez kardeş ülkeye seyahat ediyorum. Aziz kardeşim sıra sizde. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Erdoğan'dan Aliyev'e teşekkür


Aliyev konuşmasını bitirdikten sonra sahneye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- TEKNOFEST'in bu sene başka bir güzel olduğunu vurgulayarak Aliyev ve Libya Başbakanına teşekkür etti.


Erdoğan açıklamasında, "İlham Bey Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı.Kurtarma ekipleri ilk andan itibaren bizimle oldu. İlham kardeşim Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdi." ifadelerini kullandı.


Temel atma töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e Pul Hediye takdimi yaptı.


Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin açıklamalarında satır başlıkları;

Çok değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı sözlerimin başında sizlere sağlığınızın ve afiyetinizin devamını isterim.


Bugün burada bu etkinliğe katılıyor oluşum, Türk halkıyla Libya halkının köklü birlikteliğini vurgulamaktadır. Türkiye bugün başarılı bir devletin güzide örneğidir. Milletine hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz.


Bugün Türkiye'nin bilge yönetericiyle bütün meydan okumalara karşı dik ve sağlam durduğunu görmekteyiz. Bunun örneklerinden bir tanesi de elim depremden hemen sonra nasıl hızlı şekilde yaraların sarıldığını müşahede etmekteyiz.


İki lider Toog'la giriş yaptı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST alanına Togg ile geldi.


İzmir mitingi bugün


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına Anadolu kırmızısı Togg T10X ile geldi. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de TEKNOFEST'e katıldı.


Bugünkü programı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek olan Başkan Erdoğan, bu görüşmenin ardından İzmir'e geçecek.


Saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek AK Parti İzmir mitinginde vatandaşa hitap edecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe.


#Teknofest
#Recep Tayyip Erdoğan
#Festival
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