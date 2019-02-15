Dacia Duster’a yeni nesil motor seçeneği eklendi

Dacia Duster ürün gamına yeni nesil benzinli motor seçeneği ekledi. Renault - Nissan İttifakı ve Daimler kalite standartları bir araya getirilerek geliştirilen motor, çevreci özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Yeni Dacia Duster’a yeni nesil benzinli motor geliyor!

Renault - Nissan İttifakı ve Daimler kalite standartları bir araya getirilerek geliştirilen motor, Dacia’nın yeni ürün gamıma eklendi. Daha çevreci 1.3 TCe 130 beygir güç üreten motor, dizel motorlu seçeneklere nazaran Duster kullanıcılarına yeni bir sürüş keyfi sunacak.

Yeni Dacia Duster’a eklenen motor özellikleri!

Duster’a eklenen yeni motor seçeneği Comfort, Prestige ve Prestige Plus versiyonlarına eklenecek. 1.2 Tce 125 bg benzinli motorun yerini alacak olan 1.3 TCe 130bg benzinli motor daha düşük CO2 salımı ve daha düşük yakıt tüketimi sağlayacak. Ayrıca yeni nesil motor eski motora nazaran daha yüksek performans sağlayacak.

Duster özel serisinde yer alacak 1.3 Tce 150bg benzinli motor seçeneği ise 2019 yılının ikinci çeyreğinde Dacia müşterileri ile buluşacak.

Ayrıca Dacia Duster'ın 1.3 TCe 130bg benzinli motor seçeneğine sahip , Comfort, Prestige ve Prestige Plus versiyonları 99 bin 900 lira başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

TEKNOLOJİ 2019 Dacia Duster fiyatı ve tüm özellikleri