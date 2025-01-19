Denizler de yapay zekadan sorulacak

Deniz tabanının izlenmesi, balık sürülerinin tespiti, kaçak avcıların yakalanması, gemi kazası sonrası mürettebatın bulunması, balık havuzu sıcaklığının belirlenmesi ve dahası... Uydu ve robotik teknolojilerle balıkçılık alanında devrim niteliğinde yeniliklere imza atılıyor. Yapay zekâ ve GPS sistemleri sayesinde balık çiftlikleri de dijitalleşiyor. GPS (Global Positioning System) uyduları aracılığıyla, deniz suyu ve havuz sıcaklığı ölçülüyor. Bu sistemler, üretim çiftliklerine yemleme zamanını bildiriyor. Tekne sahipleri de, daha az yakıt tüketerek daha fazla balık tutabiliyor. Ayrıca, avlanan balıkların türleri ve boyutları hassas şekilde kontrol edilip, yetkililerle paylaşılıyor. Kısa vadede tüm balıkçılık ve deniz teknolojilerinin yapay zekâ ile entegre edilmesi ve bu alanda çağ atlanması bekleniyor. Açık denizler ve balık çiftliklerinde ön plana çıkan bazı teknolojileri meraklısı için derledik.