Denizler de yapay zekadan sorulacak

Uydu ve robotik teknolojilerle balıkçılık alanında devrim niteliğinde yeniliklere imza atılıyor. Yapay zekâ ve GPS sistemleri sayesinde balık çiftlikleri de dijitalleşiyor.
Deniz tabanının izlenmesi, balık sürülerinin tespiti, kaçak avcıların yakalanması, gemi kazası sonrası mürettebatın bulunması, balık havuzu sıcaklığının belirlenmesi ve dahası... Uydu ve robotik teknolojilerle balıkçılık alanında devrim niteliğinde yeniliklere imza atılıyor. Yapay zekâ ve GPS sistemleri sayesinde balık çiftlikleri de dijitalleşiyor. GPS (Global Positioning System) uyduları aracılığıyla, deniz suyu ve havuz sıcaklığı ölçülüyor. Bu sistemler, üretim çiftliklerine yemleme zamanını bildiriyor. Tekne sahipleri de, daha az yakıt tüketerek daha fazla balık tutabiliyor. Ayrıca, avlanan balıkların türleri ve boyutları hassas şekilde kontrol edilip, yetkililerle paylaşılıyor. Kısa vadede tüm balıkçılık ve deniz teknolojilerinin yapay zekâ ile entegre edilmesi ve bu alanda çağ atlanması bekleniyor. Açık denizler ve balık çiftliklerinde ön plana çıkan bazı teknolojileri meraklısı için derledik.
Yapay zekâ teknolojileri
- Su kalitesi ölçümleri ve çevresel faktörlerin izlenmesi
- Çiftlik verimliliğinin artırılması
- Çiftlik çevresindeki güvenliğin sağlanması
- Hırsızlık ve kaçakçılığın önlenmesi
- Acil durumlarda hızlı müdahale edilmesi
- Kirliliğin önlenmesi
- Deniz tabanının izlenmesi
Balık çiftliklerinde GPS
- Su sıcaklığının tespiti ve ayarlanması
- Balık hastalıklarını tespit etme
- Kayıp veya çalıntı ekipmanın bulunması
- Çiftlik sınırlarının belirlenmesi ve izinsiz girişlerin önlenmesi
- Besleme rotalarının optimize edilmesi
- Balık hareketlerinin takibi ve beslenme alışkanlıklarının analizi
- Otomatik yemleme sistemi
E-navigasyon sistemleri
- Uydulardan gelen sinyalleri işleme
- Geminin tam konumunu gerçek zamanlı olarak gösterme
- Hedefe en kısa ve güvenli rotayı belirleme
- Diğer gemiler ve sabit engellerle çarpışma riskini azaltma
- Kayıp gemi veya kişilerin bulunması
Uydu sistemleri
- Balıkların göç yollarını takip etme
- Su sıcaklığını ölçüp değerlendirme
- Deniz tabanının topografyasını belirleme
- Balık davranışı analizi
Sualtı robotları
- Deniz tabanını inceleme
- Balık stoklarının sayıp yetkililere bildirme
- Su altı yapıların inşası
- Deniz kirliliğini sensörle tespit etme