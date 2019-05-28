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Teknoloji Derin sulara dalış insansız su altı aracı geliştirildi
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BİLİM

Derin sulara dalış insansız su altı aracı geliştirildi

Başkent Üniversitesinde, derin sularda insanların yerine görev alabilecek yapay zeka teknolojisine dayalı insansız su altı robotu geliştirildi.

Haber Merkezi AA
ParsyROV adındaki İnsansız su altı aracı
ParsyROV adındaki İnsansız su altı aracı

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Yavuz'un danışmanlığında üniversite öğrencileri Mehmet Ustaoğlu, Gizem Paracı ve Onat Ergün tarafından geliştirilen robot, derinlerdeki görüntüleri yüksek çözünürlükle kontrolcü bilgisayarına ileterek operatörlerin suyun altına inmeden gerekli kontrolleri yapabilmesine olanak sağlıyor.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz'un yaptığı açıklamada, öğrencilerin üniversitenin bitirme proje sergisi için geliştirdiği robotun su altında insan sağlığını tehdit eden koşullardaki ve derinlikteki sularda çalışabilecek teknolojiyle donatıldığını bildirdi.

"İnsansız su altı aracı" da denilen robotun teknolojisinin, donanım ve yazılımdan oluştuğunu aktaran Yavuz, "Robot, indiği derinlikteki su altından aldığı verileri bilgisayara aktarıyor. Bu haliyle her türlü görevi yerine getiren robot kullanıma hazır." bilgilerini verdi.

Tehlikeli durumlarda insanların yerine görev alabilecek

Yavuz, robotun kullanım yerlerine ilişkin, şöyle konuştu:

  • "Geliştirilen insansız su altı aracı, tehlikeli durumlarda ve derin sularda insanların yerine görev alabilecek teknolojik donanıma sahip. Bu teknolojisi ile baraj ve köprü gibi mimarilerin onarımı, sağlıklı su yollarının bakımı, tarihi yapıların korunması gibi görevler alabilir. Bu yapıların suyun altında kalan kısımlarında, en ufak çatlaklar büyük tehlike oluşturur. ParsyROV adını verdiğimiz robotumuz, su altındaki görüntüleri yüksek çözünürlükte kontrolcü bilgisayarına ileterek operatörlerin suyun altına inmeden gerekli kontrolleri yapabilmesine olanak tanıyor.
  • Manuel kontrolün yanı sıra ParsyROV, üstün yapay zeka teknolojisini de barındırıyor. Suyun altındaki duvar ve zeminde çatlak veya tanımlayamadığı maddeleri bulan robotumuz, gerekli uyarıları ana bilgisayara iletebiliyor. Bunların yanı sıra üzerinde bulunan robotik kol ile su altında montaj, göreve özel delme, kesme gibi operasyonları rahatlıkla yerine getirebiliyor."

Mikro robot ile çok dar alanlara girebiliyor

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise fakültede üretilen aracın mikro robot teknolojisine sahip olmasının en önemli özelliği olduğunu belirterek, böylece derin sularda çok dar kanallar içinden bile görüntü alabildiğini kaydetti.

Dengiz, robotun İstanbul'da gerçekleştirilen MATE TOV 2019 Türkiye yarışmasında üçüncülük derecesi aldığını da sözlerine ekledi.

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