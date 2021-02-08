Teknoloji Doktorlar iPhone 12 kullanıcılarını uyarıyor Kalp pillerini durdurabilir
MOBİL

Doktorlar iPhone 12 kullanıcılarını uyarıyor: Kalp pillerini durdurabilir

Apple'ın yaptığı uyarıların ardından doktorlar da iPhone 12 ve MagSafe aksesuarlarının kalp pillerini durdurabileceği yönünde uyarılar yaptı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple iPhone 12
Apple iPhone 12

Apple, birkaç hafta önce iPhone 12 ve beraberinde duyurulan MagSafe aksesuarlarının kalp pillerine yakınlaştırılmaması gerektiği konusunda uyarmıştı. Hatta bunun ardından web sitesinde destek belgesi detayları da görüldü. Kalp rahatsızlıkları olanların bu duruma dikkat etmesi gerektiği özellikle belirtiliyor.

iPhone 12'nin MagSafe aksesuarları için de benzer uyarı geçerli.

Kalp pillerini devre dışı bırakabiliyor

Konuyla alakalı son uyarı ise uzmanlardan geldi. Henry Ford ve Gurjit Sing isimli iki kardiyalog, iPhone 12 ve mıknatıslı aksesuarlarının kalp pillerini devre dışı bırakabildiğini duyurdu. Yani Apple'ın da belirttiği 'kalp piline zarar verebilir' uyarısının ötesinde 'kalp cihazlarının devre dışı kalması' söz konusu olabilir.

Bu noktada en kesin kararların doktorlar tarafından verilmesi gerekiyor. Yani kalp ritmini bozup bozmayacağı ya da kalp pillerinipasif halegetirip getirmeyeceğini doktorlara danışmak çok daha mantıklı.

Apple uyardı: Kalp pili kullananlar iPhone 12'yi kalbine yakınlaştırmasın
TEKNOLOJİ
Apple uyardı: Kalp pili kullananlar iPhone 12'yi kalbine yakınlaştırmasın
Abone Ol Google News
Ceza yağdı

Ceza yağdı

​Mağaza açılışı sosyal mesafeyi unutturdu.
Applea patent ihlali davası

Apple'a patent ihlali davası

​Bu kez de iPhone'lardaki teknolojilerden dolayı dava edildi.
Saldırılara boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti il kongrelerine sesleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.