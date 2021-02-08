Doktorlar iPhone 12 kullanıcılarını uyarıyor: Kalp pillerini durdurabilir

Apple, birkaç hafta önce iPhone 12 ve beraberinde duyurulan MagSafe aksesuarlarının kalp pillerine yakınlaştırılmaması gerektiği konusunda uyarmıştı. Hatta bunun ardından web sitesinde destek belgesi detayları da görüldü. Kalp rahatsızlıkları olanların bu duruma dikkat etmesi gerektiği özellikle belirtiliyor.

iPhone 12'nin MagSafe aksesuarları için de benzer uyarı geçerli.

Kalp pillerini devre dışı bırakabiliyor

Konuyla alakalı son uyarı ise uzmanlardan geldi. Henry Ford ve Gurjit Sing isimli iki kardiyalog, iPhone 12 ve mıknatıslı aksesuarlarının kalp pillerini devre dışı bırakabildiğini duyurdu. Yani Apple'ın da belirttiği 'kalp piline zarar verebilir' uyarısının ötesinde 'kalp cihazlarının devre dışı kalması' söz konusu olabilir.

Bu noktada en kesin kararların doktorlar tarafından verilmesi gerekiyor. Yani kalp ritmini bozup bozmayacağı ya da kalp pillerinipasif halegetirip getirmeyeceğini doktorlara danışmak çok daha mantıklı.

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