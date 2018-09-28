Teknoloji Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi
BİLİM

Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik Vorombe titan keşfedildi!

Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi

İngiltere'de bilim adamları 'dünyanın en büyük kuşu'nun üç metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında nesli tükenmiş 'Vorombe titan' adında bir kuş türü olduğunu keşfetti.

Haber Merkezi AA
Vorombe titan'a ait olan kemik kalıntıları
Vorombe titan'a ait olan kemik kalıntıları

Londra Zooloji Enstitüsü araştırmacıları yıllar süren çalışmaların sonucunda dünyanın en büyük kuşunun "Vorombe titan" (Malgaşça ve Yunancada 'büyük kuş' anlamına gelen) ismini verdikleri 3 metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında olan nesli tükenmiş bir canlı olduğunu saptadı.

Şimdiye kadar Madagaskar'da yaşamış 400 kilogram ağırlığında "fil kuşları"nın en büyük kuş olduğu sanılırken yeni yürütülen araştırma sonucunda en büyük kuşun gene Madagaskar'da yaşamış ve nesli tükenmiş 800 kilogramlık bir kuş türü olduğu belirlendi.

Fil kuşu

Londra Zooloji Enstitüsü'nden araştırmanın baş yazarı James Hansford, Vorombe titan'ın Madagaskar'da bin 200 yıl öncesine kadar yaşadığını ifade ederek, bu büyük kuşun diğer kuşlar gibi bitki, meyve, tohum ve yaprakla beslendiğini ifade etti.

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