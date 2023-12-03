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Teknoloji

Edebiyat parçalatan uygulamalar

Teknolojik yenilikler, edebiyatçılara sayısız imkan sunuyor. Mobil uygulamalar sayesinde, yazarlık yeteneği gelişiyor. Bazısı resimden hikaye yazıyor, bazıları tekrarlanan kelimeleri değiştiriyor. Romanlarınızı online ortamda binlerce kişiyle buluşturabilir ve okuyuculardan yüksek oy aldığınız takdirde eserinizi bastırabilirsiniz.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 06:06 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sanatçıların telif davalarına konu olsa da yapay zekaya öykü yazdırmak son dönemin modası durumunda.
Sanatçıların telif davalarına konu olsa da yapay zekaya öykü yazdırmak son dönemin modası durumunda.

Dijital dünya, yolun başındaki yazarlara gelecek vadediyor. Mobil dünyadaki birçok uygulama, genç yazarlara, makale üretmek isteyenlere, senaryo veya hikayesini geliştireceklere pratik bilgiler veriyor. Yeni yazarlara pratik bilgiler veren uygulamaların yanında, kelime tekrarlarını eleyen ve daha edebi metinler yazan yapay zeka platformları da bulunuyor. Edebiyatla ilgilenenlerin yakından takip edeceği uygulamaları sizler için derledik.


EN ÇOK BEĞENİ ALAN KİTABINI BASTIRIR

Son yıllarda öne çıkan uygulamaların başında, dünyada en fazla yazar kitlesine sahip Goodreads geliyor. Bu platformda eserinizin milyonlarca okuyucu tarafından keşfedilmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle, yolun başındaki yazarlar için hızla tanınmak için uygun bir alan sunuluyor. E-debiyat isimli platforma ise, yazar ve editör olarak katılabilirsiniz.

Yazar adaylarının eserlerini geniş kitlelere ulaştırdığı bu sistem üzerinden edebiyat yarışmalarına katılmanız mümkün. Nitelikli veya çok beğenilen yayınların incelediğiniz gibi kendi eserlerinizi de yayın evleriyle buluşturabilirsiniz. Öte yandan, kullanıcı oylarıyla da en yüksek puanı alan çalışma, ücret talep edilmeden E-debiyat tarafından basılıp satışa sunuluyor.


KELİME DEĞİŞTİRİP KOLAYLIK SAĞLIYOR

Metin düzenleyici özelliği ve sade tasarımıyla Pure Writer ile eserlerinizi parmak iziyle şifreleyebilir ve sonrasında istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Yazarlara önemli kolaylık sağlayan Paraphraser ise, kelime değiştirme ve cümleleri yorumlama özelliğine sahip. Kısacası daha sade yazdığınız metni, bu sistem sayesinde edebi veya akademik hale getirebilirsiniz.

Uygulama, yazımda fark etmeden tekrarlanan ve akışı bozan kelimeleri kaldırarak profesyonel bir hizmet sunuyor. 6 farklı dil desteği de bulunuyor. Uygulamaların önemli bölümü ücretsiz indirilirken, yazarlık yeteneğini geliştirenler, yanlışları bulup otomatik olarak değiştirenler özellikle dikkat çekiyor.


FOTOĞRAF KARESİNİ YAZIYA DÖKÜYOR

Text Fairy ise, görselleri metne dönüştürme özelliğine sahip. 100’den fazla dilde basılı metni algılayabilen sistem, bu özelliği sayesinde fotoğraftaki metni word’e dönüştürüyor. Metninizi yüksek sesle okuma özelliğinin yanında, metni yazarken oluşan hataları otomatik olarak temizliyor ve metnin satırlarını düzeltiyor. Google Docs sayesinde, belgeleri düzenleyebilir ve paylaşarak ortak çalışmalar oluşturabilirsiniz. Bulut depolama özeliği ile çalışmalarınızı kaydedebilir ve istediğiniz yerden dosyalarınıza ulaşabilirsiniz.


#teknoloji
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#makale
#öykü
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