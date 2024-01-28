Ev robotları uzak değil

Evine elektrikli temizlik robotu alanlara kötü bir haberimiz var. Çünkü yeni teknolojiler sayesinde, evlerde birçok işi yapacak robotlar yakın zamanda hayatımızda olacak. Temizlik işleri gibi rutinler yanında evdeki ısı, elektrik ve güvenlik kontrolü de onlardan sorulacak. Robot teknolojilerine her geçen gün yenisi eklenirken sağlıktan imalat sektörüne; turizmden bilişime kadar önümüzdeki dönemlere yön verecek örnekleri görmeye başladık. Yavaş yavaş hayatımızda yer etmeye başlayan robotlar, yakın gelecekte akıllı telefonlar gibi günlük rutinlerimizin bir parçası olacak. Uzmanlara göre, yapay zekanın hızla ilerlediği ortamda 5 yıl gibi kısa bir sürede evimizde robotlara yer açacağız.





OTİZMLİ ÇOCUKLARIN DUYGULARINI ANLIYOR

Bazıları kronik hastaların refakatçisi olurken, bazıları ameliyatlarda, bazıları da askeri operasyonlarda kullanılacak. Onları kimi zaman bir otelin lobisinde karşılama elemanı olarak görebilir kimi zaman da uçak biletinizi veren yeni nesil robot kioks olarak deneyimleyebilirsiniz. Bu teknolojilerdeki gelişmelere yerli girişimlerden başlayalım. Örneğin, otizmli çocukların duygu ile streslerini oyun yoluyla belirleyen robot geliştirildi. Özel eğitim verilen çocuklar artık iletişim kurabilen, soruları yanıtlayabilen ve duygularını anlayarak ona göre değişik reaksiyonlar verebilen robot ‘Pepper’ ile öğrenecek.





FARKLI SOSYAL ALANLARDA KULLANIMI MÜMKÜN

Fırat Üniversitesi'den Doç. Dr. Zülfü Genç tarafından TUBİTAK 4008 çerçevesinde ‘Robot Arkadaşımla Duyguları Tanıyorum, Legolarla İnşa Ediyorum’ Projesi hayata geçirildi. 2 yıldır insansı robotlarla ilgili araştırmalar geliştirdiklerini belirten Doç. Dr. Zülfü Genç, “Robotu hemen tüm sosyal alanlar kullanabilecek şekilde programlayabiliyoruz. Yakın bir zamanda belki de bir öğretmenin yerini alamayacak ama öğretmene destekleyici olarak sınıf ortamlarında bu robotları görebilirsiniz” dedi.





AMELİYATLAR İÇİN BOZUK PARADAN KÜÇÜK ROBOT

Son günlerde teknoloji dünyasını heyecanlandıran gelişmelerden biri de ABD üretimi mini robot oldu. Bozuk paradan bile küçük olan bu mikro robotlar gelecekte hassas cerrahi işlemler, arama-kurtarma operasyonları, küçük üretim gibi alanlarda kullanılacak. LG’nin yapay zeka destekli robotu ise, ev işlerine yardımcı olmak için geliştirildi. Açık unutulan cihazları bildiren, evcil hayvanlarınızla oynama, evle ilgili anormal durumları size bildirme gibi özelliklere sahip. Bir nevi evdeki asistan gibi çalışacak bu cihazlar yakın gelecekte birçok ailenin tercihi olacak.





SANAYİ TAMAM SIRA EVLERDE

Amazon’dan yatırım alan Agility Robotics firması ise, insansı robotların çalışacağı dünyanın ilk fabrikasını 2024’te ABD’de açmaya hazırlanıyor. Robot üretecek olan tesis 2025’te faaliyete geçecek. Uluslararası Robot Federasyonu verilerine göre, 2022 itibarıyla küresel çapta 553 bin dünyada endüstriyel robot kurulumu tamamlandı. Ülkemizde ise bu sayı 23 bin civarında ve büyük bölümü otomotiv sanayiinde çalışıyor. Küresel çapta tüm robot pazarının yıllık yüzde 5’lik büyümeyle bu sene 40 milyar dolara çıkması bekleniyor.



