Facebook açığı yüzünden Türkiye'den 19 milyon kullanıcının telefon numaraları sızdı

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal ağ ve iletişim uygulamaları skandal haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 'veri sızıntıları' nedeniyle oldukça fazla eleştirilen Facebook, kullanıcılardan elde ettiği verileri reklam verenlerle paylaşarak gelir modelini zenginleştirmeye devam ediyor.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021

Yeni yayınlanan bir rapor ise Facebook kullanıcılarından toplanan telefon numarası bilgilerinin özel olarak geliştirilen bir Telegram botu ile platform üzerinden satıldığını gösteriyor. Facebook'un 2019'da ortaya çıkan açığı neticesinde toplamda 533 milyon telefon numarası sızdırılmış. Bunlar arasındaki 19 milyon kullanıcı ise Türkiye merkezli.

Hangi veriler ele geçirildi?

Facebook, geliştirdiği algoritmalar sayesinde A'dan Z'ye birçok farklı kullanıcı verisi depoluyor. Telefon numaraları da bunlara dahil elbette. Facebook ID'leriyle eşleştirilen telefon numaraları Telegram'dan 20 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Üstelik bu ilk değil. Facebook daha önce de birçok defa veri sızıntılarıyla gündeme gelmiş ve yüksek sayılabilecek para cezalarına çarptırılmıştı.