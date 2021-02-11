Teknoloji Facebook da Clubhouse gibi bir sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyor
İNTERNET

Facebook da Clubhouse gibi bir sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyor

Clubhouse, dev sosyal ağların dikkatini çekmeyi başardı. Twitter'ın geçen sene duyurduğu ve birkaç ay içinde tüm kullanıcılar için hayata geçirmeyi planladığı Spaces özelliği ardından Facebook'un da sesli iletişim için uygulama geliştirdiği ortaya çıktı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebook
Facebook

Geçtiğimiz yıl baharda kurulan fakat son birkaç ayda popülerlik kazanan Clubhouse, dev sosyal ağların da dikkatini çekmiş görünüyor. Tamamen sese dayalı bu platform, iPhone kullanıcılarının odalar oluşturarak muhabbet etmesine imkan tanıyor. Ancak buna rağmen henüz milyonlarca kişinin çekinceleri var. En çok merak edilen soruların başında ise Android uygulaması geliyor. Şirketin yatırımcılarından

Andrew Chen, konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada Android uygulamasındaki çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Twitter hazırlıklarını sürdürüyor

Bugün gelinen noktada ise Twitter, geçtiğimiz sene duyurduğu Spaces özelliğini kısa süre içinde tüm kullanıcılar için hizmete açmayı planlıyor. Bu sistem de benzer mantıkta sesli iletişim sağlıyor. Üstelik Android kullananlar için de özelliğin kısa sürede hayata geçeceğine yönelik bir açıklama yapıldı.

Daha önemlisi Facebook da benzer bir yapı üzerinde çalışıyor. Son bilgilere göre şirket, iki kişiye Clubhouse'a benzer bir sohbet uygulaması hazırlatıyor. Çünkü sosyal ağ artık yeni iletişim biçimlerine doğru genişlemeyi hedefliyor.

Facebook'un Clubhouse klonunun hangi özelliklere sahip olacağı ise şimdilik belli değil.
Sesli iletişim formlarıyla ilgileniyoruz.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde sesli iletişim formlarıyla ilgilendiğini, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere çalışma yaptırıldığını bildirdi. Aynı zamanda uygulamada sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik desteğiyle sohbet etme imkanı sunulacağına da değindi.

Facebook sözcüsü Emilie Haskell'in açıklaması ise şu şekilde:

    Yıllardır insanları ses ve video teknolojileri aracılığıyla birbirine bağlıyoruz. Bu deneyimi insanlar için iyileştirmenin yeni yıllarını araştırıyoruz.

Facebook'un yeni teknolojilere yönelme ve kullanıcıların dikkatini çeken farklı sosyal ağları takip etme gibi bir geçmişi var. Dolayısıyla irili ufaklı birçok girişim de Facebook çatısına dahil olduktan sonra büyük oranda yol aldı. Instagram, WhatsApp ve Oculus da bunlara dahil. Yani aslına bakılırsa Facebook ayrıca Silikon Vadisi'ndeki rakiplerini klonlamaya epey istekli.

Kullanıcıların aklındaki soru işaretlerinden biri ise Facebook'un Clubhouse'u satın alıp almayacağı. Çünkü şirket geçtiğimiz dönemlerde birçok farklı projeyi kendi bünyesine katarak büyümeye devam etti.

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