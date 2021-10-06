Facebook kesintisi Telegram'a yaradı: 70 milyon yeni kullanıcı kazandı

Birkaç gün önce Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta büyük bir kesinti yaşandı. Global çaptaki bu kesinti yaklaşık 7 saat devam ederken bu süreçte Facebook ve çatısı altındaki şirketler çok kan kaybetti. Tabii buna bağlı olarak süreci fırsat olarak gören diğer iletişim kanalları ise yeni kullanıcılar kazandı. Bunlardan ilki Telegram.

Telegram, WhatsApp'ın 7 saatlik kesintisinde 70 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Telegram CEO'su Pavel Durov kullanıcıların kendilerine güvenmesi konusunda ek açıklamalar da yaptı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Telegram CEO'su Pavel Durov, Facebook hizmetlerindeki kesintinin Telegram'a toplamda 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdığını duyurdu.

Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal ise aynı gün içinde yine milyonlarca kişinin kaçış noktası oldu. Aslında her iki uygulama da esas olarak WhatsApp ile rekabet ediyor. Ancak kesinti Facebook Messenger'ı da devre dışı bıraktı ve kullanıcıları Instagram'da mesaj gönderemez hale getirdi. Dolayısıyla Facebook çatısı altındaki tüm iletişim kanalları tamamen devre dışı kalmış oldu.

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Durov'un tam açıklaması ise şu şekilde:

Kusursuz çalışmaya devam ediyor. Amerika'daki bazı kullanıcılar, bu kıtalardan milyonlarca kullanıcı Telegram'a kaydolmak için acele ederken hız normalden biraz daha yavaşlamış olabilir. Başkaları hayal kırıklığına uğradığında biz sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız.

Bu gibi kriz anlarında benzer görevleri yürüten platformlar için fırsat doğuyor. Fakat yerli iletişim tarafında BiP ne yazık yine beklenen etkiyi oluşturamadı. Yürütülecek basit kampanyalarla bile 7 saat içinde milyonlarca yeni kullanıcı kazanabilirdi. BiP'ten gelen açıklama kullanıcı sayısının kullanıcı sayısının ikiye katlandığı yönünde. Fakat süreçten çok daha fazla kazançla çıkılabilirdi.

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