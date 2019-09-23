Teknoloji Film gibi kokpit
BİLİM

Film gibi kokpit

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından TEKNOFEST’e özel ilk kez sergilenen Milli Muharip Uçağı prototipinin yanı sıra, stantta sanal gerçeklik gözlüğüyle MMU kullanma deneyimi sağlandı.

Talha Menteş Yeni Şafak
MMU sanal gerçeklik gösterimi
MMU sanal gerçeklik gösterimi

MMU’nun gelecekte nasıl bir kokpite sahip olacağını gösteren sanal gerçeklik platformunu biz de deneyimledik.

GÖREV TAMAM

Platformda koltuğunuza oturduktan sonra sanal gerçeklik gözlüğünü takıyorsunuz. Karşınıza MMU’nun kokpiti çıkıyor. Yanınızdaki görevli size neler yapacağınızı anlatıyor. Uçak kalkış yaptıktan sonra görevlinin de yönlendirmesiyle kendinizi adeta bilim kurgu filminde hissediyorsunuz. Önünüze gelen ekranı elinizle tutarak kendinize doğru çekiyorsunuz. Ardından çeşitli komutları önünüze çektiğiniz havada duran ekrana dokunarak giriyorsunuz. Ve göreviniz başlıyor. Bu platformdaki göreviniz bir adanın ardındaki düşman gemisini yok etmek. Verilen talimatları yerine getirerek görevinizi tamamlıyorsunuz.

MMU’YA YAPAY ZEKA

Yeni Şafak’a bilgi veren MMU İnsan Sistem Entegrasyonu Teknoloji ekibi, “Bizim görevimiz insanla makina etkileşimini en üst seviyeye çıkartmak. MMU’da bu amaçla insan makina takımlaşması konusunda yoğunlaşıyoruz. Teknofest’te de gelecekte MMU kokpiti nasıl olabilir fikrini sanal gerçeklik ortamında gençlerimize, sanayideki paydaşlarla paylaşmak istedik. Gelecekte uçuş sistemler tarafından gerçekleştirilirken görev pilot tarafından yapılacak. Pilot ve makina arasında görev paylaşımı olacak. Algılama, hesaplama ve bilgileri süzme noktasında insanlardan çok daha hızlı, ama karar verme noktasında insan daha başarılı. Bu ikisini bir araya getirmemiz lazım. 5. nesil ve üstü uçaklarda makinanın kendi kendine durumu anlaması ve çözümler üretmesi. Yani yapay zeka teknolojisi sayesinde gerçekleşiyor. Bizim uçağımızda yapay zeka sıklıkla kullanılacak” dedi.

Teknofest rekoru
TEKNOLOJİ
Teknofest rekoru
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