Galaxy S26 serisi gecikiyor: Samsung satış takvimini değiştirdi

Türkiye’de de yakından takip edilen Galaxy S26 serisi, lansman ve satış tarihleriyle teknoloji gündeminin üst sıralarına yerleşti. İlk bilgilere göre Samsung, uzun süredir ocak ayında yaptığı tanıtım geleneğini bu kez bozacak ve yeni seriyi şubat ayına bırakacak. Ancak asıl dikkat çeken nokta, cihazların raflara çıkışının mart ayını bulacak olması.





Takvim neden öne çıktı?

Son yıllarda Galaxy S ailesi genellikle ocak ayında tanıtılıyor, şubat başında satışa sunuluyordu. Galaxy S26 için konuşulan yeni plan ise bu döngüyü değiştiriyor. Şubat ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından, küresel satışların Mart 2026’da başlaması bekleniyor. Bu durum, Çin Yeni Yılı dönemine denk gelen yoğun alışveriş sürecinin kaçırılması riskini beraberinde getiriyor.





Tasarım ve genel yaklaşım

Yeni nesilde Samsung’un radikal bir tasarım değişikliğinden ziyade kontrollü bir güncellemeye yöneldiği belirtiliyor. Standart Galaxy S26 modelinde ekran boyutunun bir miktar büyümesi, Galaxy S26 Ultra’da ise daha ince kasa ve yuvarlatılmış kenarlar öne çıkıyor. Arka kamera adası tasarımının geri dönüşü de bu seride dikkat çeken başlıklardan biri.





Donanım ve şarj özellikleri

Galaxy S26 Ultra, tüm pazarlarda Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelecek. Galaxy S26 ve S26+ modellerinde ise bazı bölgelerde Exynos 2600 tercih edilecek. Ultra modelde 60W kablolu ve 25W kablosuz şarj desteği sunulması bekleniyor. 5.200 mAh batarya kapasitesiyle birlikte, özellikle kablosuz şarj süresinde belirgin bir iyileşme hedefleniyor.





Kamera tarafında neler var?