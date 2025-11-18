Gemini 3 çıktı: Google-OpenAI rekabeti yeni seviyeye taşındı

Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemini 3’ü duyurdu. Şirket, OpenAI’nin GPT-5 hamlesine yanıt niteliğindeki bu modelle daha derin bağlam anlayışı, daha doğru yanıtlar ve gelişmiş görsel-işitsel işleme kabiliyetleri vaad ediyor.





Google’dan üretken yapay zekâda yeni adım: Gemini 3 tanıtıldı

Arama motoru devi Google, yapay zeka yarışında vites artırarak en yeni büyük dil modeli Gemini 3’ü duyurdu. Alphabet CEO’su Sundar Pichai, modelin kullanıcıların daha karmaşık komutları daha az talimatla çözebileceğini vurgularken, Gemini 3’ün şirketin tüm ekosistemine entegre edilmeye başlayacağını açıkladı.





Yeni model; Gemini uygulamasına, AI Mode ve AI Overviews gibi Google AI ürünlerine, ayrıca kurumsal çözümlere kademeli olarak eklenecek. İlk erişim Salı günü belirli abonelere açılırken, geniş kullanıcı tabanına birkaç hafta içinde ulaşması bekleniyor.





Gemini 3, Google’ın en hızlı güncelleme döngüsü oldu

Google’ın yeni modeli, sadece sekiz ay önce piyasaya çıkan Gemini 2.5’in ardından geldi. Yapay zekâ sektöründe rekabet giderek sertleşirken, OpenAI’nin Ağustos ayında GPT-5’i yayınlaması da bu süreci hızlandırdı.





Pichai, yapay zekânın iki yıl gibi kısa bir sürede “metin ve görüntü okumaktan, insan davranışını ve ortamı daha iyi analiz edebilir seviyeye” geldiğini belirterek Gemini 3’ün bu ilerlemenin en güçlü örneği olduğunu söyledi.





Google, Gemini uygulamasının aylık 650 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını, AI Overviews özelliğinin ise 2 milyar kullanıcı tarafından kullanıldığını açıkladı. OpenAI ise ChatGPT’nin 700 milyon haftalık kullanıcıya sahip olduğunu duyurmuştu.





'Daha az komutla daha doğru sonuç'

Pichai’ye göre Gemini 3’ün en önemli özelliği, isteğin arkasındaki bağlamı ve niyeti daha iyi anlaması. Bu sayede kullanıcılar daha az yönlendirme ile daha doğru, daha nüanslı yanıtlar alacak.

Google’a göre model:

Klişelerden kaçınan,

Gerçek içgörüler sunan,

Dalkavuk değil, analiz odaklı yanıtlar üretebilecek.





DeepMind CEO’su Demis Hassabis, Gemini 3’ün “duymak istediklerinizi değil, duymanız gerekenleri söylemek üzere tasarlandığını” vurguladı.





Gemini 3 ile gelen yeni özellikler: Görsel düzenler, simülasyonlar, etkileşimli hesaplamalar

Yeni model özellikle AI Mode içinde güçlü özellikler sunuyor: Soruları analiz edip görseller, grafikler, tablolar gibi elemanlarla zenginleştirilmiş bütünsel cevaplar oluşturabiliyor. Kullanıcı için etkileşimli hesaplamalar, kredi hesaplayıcıları, akış şemaları ve fiziksel simülasyonlar tasarlayabiliyor. Dijital dergi formatını anımsatan görsel tabanlı açıklamalar üretiyor.





Google, “Van Gogh Galerisi’ni açıklama” komutunun ardından Gemini 3’ün her tablo için metin + görsel öğelerden oluşan bir mini katalog oluşturduğunu örnek gösterdi.





Kurumsal tarafta daha güçlü: Eğitim, üretim, tedarik analizi

Google, Gemini 3’ün kurumsal alanda da kapsamlı kullanım örnekleri sunduğunu belirtiyor:

Çalışan eğitim modülleri oluşturmak,

Video ve fabrika görüntülerini analiz etmek,

Tedarik zincirlerini yönetmek,

İşe alım süreçlerini optimize etmek gibi alanlar yeni modelin odak noktaları arasında. Geliştiriciler ise Gemini 3’e Gemini API üzerinden erişebilecek. İşletmeler, Vertex AI aracılığıyla modelleri kendi yazılımlarına entegre edebilecek.





Google Antigravity: Geliştiricilere “yeni nesil ajan platformu”

Google, Gemini 3’ün yanı sıra geliştiriciler için “Google Antigravity” adında yeni bir ajan platformu da duyurdu. Bu platform, programcıların daha soyut seviyede komut vererek kod geliştirmesine olanak tanıyor. Google Labs ve Gemini Başkan Yardımcısı Josh Woodward, Gemini 3’ün “şirketin şimdiye kadarki en iyi vibe kodlama modeli” olduğunu belirtti.





Sektörde dev yatırım yarışı: 380 milyar dolar eşiği

Alphabet, Meta, Microsoft ve Amazon; altyapı, veri merkezi ve yapay zekâ geliştirme harcamalarını yıl içerisinde önemli oranda artırdı. Dev şirketlerin 2025 yılı toplam sermaye harcamasının 380 milyar doları aşması bekleniyor.



