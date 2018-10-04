GM 9 Pro “yerli üretim” logosuna sahip ilk akıllı telefon oldu

General Mobile GM 9 Pro, Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye’de üretilen ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirdiği “yerli üretim” logosuna sahip ilk akıllı telefon oldu.
General Mobile GM 9 Pro teknik özellikleri ve fiyatı
General Mobile’ın 11 Eylül’de tanıttığı amiral gemisi modeli GM 9 Pro, 2.600 TL fiyat etiketine sahip. Gelişmiş kamera özellikleriyle dikkati çeken GM 9 Pro, markanın çift arka kamera modülüne sahip ilk telefonu.
- 6,1 inç, 2160x1080 piksel, 18:9 oranında AMOLED ekran
- Snapdragon 660 işlemci yongası
- 12 MP + 8 MP arka kamera (f/1.8 diyafram açıklığı)
- 8 MP ön kamera (f/2.0 diyafram açıklığı)
- 4 GB RAM
- 64 GB dahili hafıza (256 GB'a kadar microSD kart desteği)
- 3.800 mAh batarya
- Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9 mm