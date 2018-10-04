General Mobile yerli üretim logosuna sahip ilk akıllı telefonu GM 9 Pro’yu tanıttı! GM 9 Pro “yerli üretim” logosuna sahip ilk akıllı telefon oldu General Mobile’ın geçtiğimiz ay tanıttığı amiral gemisi modeli GM 9 Pro, yerli üretim logosuna sahip ilk akıllı telefon oldu. Peki, General Mobile GM 9 Pro fiyatı ve teknik özellikleri neler? Detaylar

Haber Merkezi 04 Ekim 2018, 14:40 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, 14:49 Yeni Şafak