Teknoloji GM 9 Pro yerli üretim logosuna sahip ilk akıllı telefon oldu
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General Mobile yerli üretim logosuna sahip ilk akıllı telefonu GM 9 Pro’yu tanıttı!

GM 9 Pro “yerli üretim” logosuna sahip ilk akıllı telefon oldu

General Mobile’ın geçtiğimiz ay tanıttığı amiral gemisi modeli GM 9 Pro, yerli üretim logosuna sahip ilk akıllı telefon oldu. Peki, General Mobile GM 9 Pro fiyatı ve teknik özellikleri neler? Detaylar

Haber Merkezi Yeni Şafak
General Mobile GM 9 Pro
General Mobile GM 9 Pro

General Mobile GM 9 Pro, Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye’de üretilen ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirdiği “yerli üretim” logosuna sahip ilk akıllı telefon oldu.

General Mobile GM 9 Pro teknik özellikleri ve fiyatı

General Mobile’ın 11 Eylül’de tanıttığı amiral gemisi modeli GM 9 Pro, 2.600 TL fiyat etiketine sahip. Gelişmiş kamera özellikleriyle dikkati çeken GM 9 Pro, markanın çift arka kamera modülüne sahip ilk telefonu.

  • 6,1 inç, 2160x1080 piksel, 18:9 oranında AMOLED ekran
  • Snapdragon 660 işlemci yongası
  • 12 MP + 8 MP arka kamera (f/1.8 diyafram açıklığı)
  • 8 MP ön kamera (f/2.0 diyafram açıklığı)
  • 4 GB RAM
  • 64 GB dahili hafıza (256 GB'a kadar microSD kart desteği)
  • 3.800 mAh batarya
  • Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9 mm

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