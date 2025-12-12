Google Chrome'da kritik güvenlik açığı: Acil güncelleyin

ABD merkezli teknoloji devi Google , Chrome tarayıcısında kullanıcı güvenliğini tehdit eden kritik bir açık tespit edildiğini duyurdu.





Şirket, Mac, Windows ve Linux platformlarındaki tüm kullanıcıları kapsayan acil bir güvenlik güncellemesi paylaştı.





Aktif olarak kullanılıyor





"466192044" koduyla tanımlanan bu güvenlik açığının detayları, kullanıcı güvenliğini riske atmamak adına şimdilik gizli tutuluyor.





Google tarafından yapılan açıklamada, söz konusu açığın siber saldırganlar tarafından aktif olarak istismar edildiği vurgulandı.





Chrome nasıl güncellenir





Kullanıcıların tarayıcı ayarlarındaki "Chrome hakkında" bölümüne girerek otomatik güncellemeyi başlatmaları ve ardından uygulamayı yeniden başlatmaları gerekiyor.





Güncelleme sonrası Windows ve Mac için 143.0.7499.109/.110, Linux için ise 143.0.7499.109 sürüm numaralarının görülmesi güvenliğin sağlandığı anlamına geliyor.











