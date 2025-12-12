Yeni Şafak
Google Chrome'da kritik güvenlik açığı: Acil güncelleyin

Google Chrome'da kritik güvenlik açığı: Acil güncelleyin

12/12/2025, Cuma
Google, Chrome’da aktif şekilde istismar edilen kritik bir güvenlik açığı ortaya çıkınca kullanıcılar için acil bir güvenlik güncellemesi yayımladı.

ABD
merkezli teknoloji devi
Google
, Chrome tarayıcısında kullanıcı güvenliğini tehdit eden kritik bir açık tespit edildiğini duyurdu.

Şirket, Mac, Windows ve Linux platformlarındaki tüm kullanıcıları kapsayan acil bir güvenlik güncellemesi paylaştı.


Aktif olarak kullanılıyor


"466192044" koduyla tanımlanan bu güvenlik açığının detayları, kullanıcı güvenliğini riske atmamak adına şimdilik gizli tutuluyor.


Google tarafından yapılan açıklamada, söz konusu açığın siber saldırganlar tarafından aktif olarak istismar edildiği vurgulandı.


Chrome nasıl güncellenir


Kullanıcıların tarayıcı ayarlarındaki "Chrome hakkında" bölümüne girerek otomatik güncellemeyi başlatmaları ve ardından uygulamayı yeniden başlatmaları gerekiyor.


Güncelleme sonrası Windows ve Mac için 143.0.7499.109/.110, Linux için ise 143.0.7499.109 sürüm numaralarının görülmesi güvenliğin sağlandığı anlamına geliyor.




